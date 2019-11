La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (NEO : SCHG.UN) publie ses résultats du 3T 2019





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (la « Fiducie ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de la Fiducie pour la période terminée le 30 septembre 2019.

FAITS SAILLANTS DU T3 2019

Placements du portefeuille

Au 30 septembre 2019, la Fiducie avait investi 26 842 714 $ dans la Starlight Global Real Assets LP (la « Société en commandite de portefeuille ») ainsi que 7 735 365 $ dans deux placements privés et a pris un engagement de 3 279 503 millions de dollars dans le Starlight Canadian Residential Growth Fund. La Société en commandite de portefeuille comptait 38 placements d'une valeur marchande de 25 589 130 $ de titres mondiaux liés à l'immobilier et à l'infrastructure.

Distributions

La Fiducie vise des distributions brutes de 0,50 $ par part et par an (rendement de 5,0 % basé sur le prix d'offre initial par part), à la discrétion de ses fiduciaires, qu'elle verse mensuellement. Au 30 septembre 2019, la Fiducie a déclaré cinq distributions de 0,0416667 $ par part de série A et de part de série C pour une distribution totale de $0,3333336 $ par part pour les séries A et C. La Fiducie a également déclaré trois distributions de 0,0416667 $ par part de série F pour une distribution totale de 0,0833334 $.

Placement privé

Le 13 novembre 2019, Starlight Capital a annoncé que la Fiducie avait l'intention d'effectuer un placement privé composé d'un placement privé par l'entremise d'un courtier de parts de série B et F de la Fiducie et d'un placement privé sans intermédiaire d'un courtier de parts de série C de la Fiducie pour un produit brut maximal de 50 000 000 $.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET DES OPÉRATIONS DU T3 2019

Au 30 septembre 2019 Au 31 décembre 2018 Actifs courants 34 690 747 $ 28 312 178 Passifs courants 318 901 497 061 Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables par série Série A 21 835 673 19 085 354 Série C 12 536 173 7 370 787 Série F ? 1 358 976 34 371 846 $ 27 815 117 $

ANALYSE DU RENDEMENT FINANCIER

Le rendement financier et les résultats d'exploitation de la Fiducie pour les périodes de trois mois et ne neuf mois closes le 30 septembre 2019 sont résumés ci-après :

Pour la période de trois mois close le

30 septembre 2019 Pour la période de neuf mois close le

30 septembre 2019 Gain (perte) de placement 1 839 072 $ 3 433 659 $ Dépenses (48 214) (365 884) Revenu de placement net 1 790 858 3 067 775 Augmentation / (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 790 858 $ 3 067 775 $

Renseignements financiers

Les états financiers intermédiaires résumés de la Fiducie, les notes complémentaires et le rapport de gestion intermédiaire pour la période close le 30 septembre 2019 sont disponibles sur le site Web de Starlight Capital à l'adresse www.starlightcapital.com ou www.sedar.com.

Au sujet de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

L'objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles stables et une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 12,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 200 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 18:05 et diffusé par :