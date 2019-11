Des partenaires de tests logiciels et de transformation numérique sont récompensés aux Prix Tricentis Partner Awards 2019





Tricentis, la plateforme de tests continus n° 1 du Cloud, a aujourd'hui reconnu ses partenaires les plus performants à travers le monde, lors de l'évènement Tricentis Accelerate 2019, qui a eu lieu à Vienne, en Autriche. Ayant atteint leur 5e année, les Prix Tricentis Partner Awards récompensent les organisations qui s'attachent à accélérer la transformation numérique au sein de l'entreprise. Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 300 partenaires du monde entier, sur la base de leur collaboration avec Tricentis et avec leurs clients, et de leurs recommandations en faveur des méthodologies d'automatisation de Tricentis.

« Les partenaires de Tricentis ouvrent la voie aux entreprises qui souhaitent innover plus rapidement, réduire les risques de l'entreprise et optimiser les coûts », a déclaré Alan Ota, vice-président principal des Alliances stratégiques, chez Tricentis. « Nos partenaires jouent un rôle déterminant dans nos affaires et sont concentrés sur la fourniture des meilleures solutions de test pour nos clients communs. Notre croissance exceptionnelle ne serait pas possible sans nos partenaires mondiaux. Nous sommes fiers de reconnaître les réalisations de nos partenaires en 2019, et impatients de continuer à cheminer ensemble sur la voie du succès en 2020 et au-delà. »

Les lauréats des Prix Tricentis Partner Awards ont été nommés et examinés par un panel représentant le leadership mondial de Tricentis.

Voici les gagnants des Prix Tricentis Partner Awards 2019 :

Meilleur partenaire mondial de fourniture : Accenture

Accenture Meilleur partenaire de mise en oeuvre : SixSentix

SixSentix Meilleur partenaire mondial de services : Wipro

Wipro Meilleur partenaire de services, Région des Amériques : The Testing Consultancy

The Testing Consultancy Meilleur partenaire de services, Asie du Sud-Est : NCS

NCS Meilleur partenaire de services, Région EMOA : QualySoft

QualySoft Meilleur partenaire de services, Australie et Nouvelle-Zélande : PlanIT

À propos de Tricentis

Ayant mis au point la plateforme de tests continus, n° 1 du secteur, Tricentis est réputée pour avoir réinventé les tests logiciels pour DevOps. Grâce à la gestion agile des tests et à une automatisation optimisée capable de prendre en charge plus de 150 technologies, nous fournissons un aperçu automatisé des risques commerciaux de vos versions logicielles. Au lieu de faire obstacle, vos tests deviennent des catalyseurs d'innovation. Il en résulte une vitesse de livraison logicielle accélérée, une amélioration de la rentabilité et une réduction des risques pour l'entreprise.

Tricentis est le seul fournisseur à avoir obtenu le statut de « leader » dans les trois plus grands rapports d'analystes (ou « Triple Crown »). Cet honneur est basé sur notre leadership technique, notre innovation et notre clientèle de plus de 1600 entreprises du classement Global 2000, notamment des entreprises mondiales telles qu'Allianz, ANZ Bank, Cisco, Dolby, Experian, First Data, HSBC, Merck, Office Depot, Samsung, Swiss Re, Starbucks, Telstra, UBS, Vodafone, Whole Foods et WorldPay. Les clients s'appuient sur Tricentis pour atteindre et maintenir des taux d'automatisation de test de plus de 90 %, ce qui implique d'augmenter la couverture des risques tout en accélérant les tests pour suivre la cadence d'Agile et de DevOps.

À l'international, Tricentis est implantée dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis, Inde, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Singapour et Suisse. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.tricentis.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 16:00 et diffusé par :