Tradeshift annonce un partenariat avec SiS-id portant sur une application ayant pour but d'aider les entreprises à lutter contre la fraude aux paiements





Tradeshift, le leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, et SiS-id, spécialiste de la protection contre la fraude, ont annoncé un partenariat portant sur l'intégration d'une application conçue pour réduire de manière significative les risques et les coûts associés à la fraude aux paiements.

L'application My SiS-id, disponible dès aujourd'hui dans l'appstore de Tradeshift, est une plateforme communautaire basée sur la technologie blockchain qui authentifie et sécurise les coordonnées bancaires utilisées pour les paiements. En combinant un puissant moteur d'analyse de données permettant aux entreprises de regrouper les informations de compte des fournisseurs, avec un moteur d'enrôlement des fournisseurs qui permet aux prestataires de se joindre à la communauté en enregistrant leurs informations bancaires dans la blockchain, la plateforme crée un registre partagé inviolable de coordonnées bancaires vérifiées. My SiS-id utilise des technologies de pointe, dont l'intelligence artificielle, pour vérifier chaque transaction avec les données incluses dans ce registre partagé, fournissant à l'utilisateur un score de risque en temps réel pour lui permettre de déterminer s'il convient ou non de procéder au paiement.

En automatisant le processus de vérification des transactions, l'application My SiS-id sur Tradeshift promet de réduire jusqu'à 80 % le temps passé par les décideurs de la finance et des achats pour s'assurer que le bon destinataire reçoit les paiements et que l'identité du fournisseur n'a pas été clonée par des fraudeurs. Les utilisateurs de l'application My SiS-id sont en outre protégés par une assurance qui les couvre dans le cas improbable où une transaction traitée via la plateforme se révélerait ultérieurement frauduleuse.

SiS-id estime que près de 50 % des tentatives de fraude au niveau corporatif visent à entraîner les entreprises à détourner leurs paiements vers le compte bancaire d'un fraudeur, au lieu de payer leurs fournisseurs. L'application My SiS-id permettra à toute entreprise utilisant Tradeshift d'adopter une attitude fortement collaborative et proactive contre le type de fraude d'entreprise de loin le plus répandu, qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, a affecté 82 % des entreprises au cours de l'an passé.

Rémi Demont, PDG de SiS-id, a déclaré : « La prévention de la fraude est l'un des plus grands problèmes auquel sont confrontés les décideurs financiers, et celui-ci pèse lourdement sur les ressources vitales. Le seul moyen de traiter efficacement ce problème consiste est d'adopter une approche collective, où les dernières technologies garantissent que les connaissances et les informations peuvent être partagées en toute sécurité pour le bénéfice de toute la communauté. En rejoignant Tradeshift, l'un des plus grands réseaux d'acheteurs et de fournisseurs au monde, les entreprises bénéficient d'une occasion en or de présenter un front uni contre la fraude et de protéger les relations tout en réduisant la charge qui pèse sur les entreprises individuelles pour réduire leurs propres risques. »

Bruno Laborie, directeur principal des Alliances mondiales chez Tradeshift, a ajouté : « L'approche collaborative qu'a prise SiS-id pour s'attaquer au problème de la fraude que rencontrent les entreprises, et qui représente plusieurs milliards, correspond bien à notre propre mission consistant à connecter chaque entreprise de manière numérique pour créer des opportunités économiques pour tous. La confiance et la sécurité sont absolument essentielles pour réaliser cette mission. Pour notre communauté florissante de partenaires d'applications, l'ajout de SiS-id enrichira encore plus l'écosystème d'acheteurs et de fournisseurs de Tradeshift tout en garantissant que les entreprises soient en mesure d'échanger facilement et en toute confiance. »

Tradeshift et SIS-id présenteront l'application My SiS-id pour la première fois à la conférence AFTE à Paris qui se tiendra les 19 et 20 novembre.

À propos de Tradeshift

Tradeshift dynamise l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pour l'économie connectée numériquement. En tant que leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, la société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer sur tous les processus et à se connecter à n'importe quelle application de chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million d'entreprises réparties dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus d'un demi-billion USD en valeur transactionnelle, ce qui en fait le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com.

À propos de SiS

La plateforme My SiS-id est la première communauté de directeurs financiers visant à prévenir la fraude dans le cadre des paiements d'entreprise en regroupant les identités bancaires ainsi que le coût de leur contrôle. https://www.sis-id.com/en/

