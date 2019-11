Kintavar débute son programme de forage de 5 000 m sur le projet de cuivre Mitchi au Québec





MONTRÉAL, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), est heureuse d'annoncer le début de son programme de forage au diamant sur le projet Mitchi au Québec, projet de cuivre stratiforme détenu à 100%.

Le programme de forage a 4 objectifs principaux:

Tester l'interprétation structurale et géologique développée lors du programme d'exploration estivale 2019 sur la zone de Sherlock;



Prolonger les minéralisations de la zone Sherlock à l'est, à l'ouest et au nord;



Augmenter la densité de forages sur la zone Sherlock en préparation d'une estimation des ressources;



Première investigation par forages des découvertes estivales autour des zones Elementary et Conan



Forages à l'échelle régionale dans le secteur des zones Watson et Irene

Un total de 5 000 mètres est planifié dont la majorité des forages sont localisés sur la zone Sherlock. Certains résultats du programme d'exploration de l'automne sur les zones Watson et Irene sont toujours en attente et les forages régionaux planifiés seront ajustés en fonction des résultats en rainures.

« Après un long été à réaliser des tranchées et à améliorer nos connaissances de la géologie structurale de Mitchi, nous sommes impatients de débuter une nouvelle campagne de forage sur le projet Mitchi. La logistique ayant été considérablement améliorée depuis notre acquisition du Fer à Cheval à l'été 2019, nous anticipons un programme de forage hivernal haut en succès », commente Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar.

À propos de la propriété Mitchi

La propriété Mitchi (approx. 30 000 hectares, détenue à 100 %) est située à l'Ouest du réservoir Mitchinamecus et à 100 km au Nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété s'étend sur plus de 300 km2, est accessible par un réseau bien développé de routes forestières et une sous-station hydro-électrique est localisée à 14 km à l'Est de celle-ci. La propriété est située dans la portion Nord-Ouest de la ceinture méta-sédimentaire centrale de la province géologique du Grenville. Plusieurs indices aurifères, cuprifères, argentifères, et/ou manganifères ont été identifiés à ce jour et comportent des caractéristiques suggérant un gîte de type ?'cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires'' dans le secteur Est et des caractéristiques s'apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur Ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie Sud-Ouest de la propriété Mitchi, à l'extérieur du bassin sédimentaire.

Pour plus d'informations, contactez :

Kiril Mugerman, président et CEO

Téléphone : +1 450 641 5119 #5653

Courriel : kmugerman@kintavar.com

Web: www.kintavar.com

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d'une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu'un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l'un ou l'autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l'information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, laquelle est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n'entend pas ni ne s'engage à actualiser ou revoir l'information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 07:30 et diffusé par :