MobileIron intègre la solution LifeGuard for Android de Zebra Technologies pour sécuriser la productivité sur mobile des équipes de terrain





MobileIron (NASDAQ:MOBL), l'entreprise à l'origine de la toute première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles conçue pour les entreprises, annonce aujourd'hui l'intégration de la solution de sécurité LifeGuardtm Over The Air (OTA) for Androidtm de Zebra Technologies, laquelle offre aux équipes sur le terrain une sécurité élevée et une gestion avancée de leurs appareils d'entreprise Zebra, ainsi qu'une productivité sur mobile sécurisée. LifeGuard for Android, une offre sécuritaire inédite pour les terminaux mobiles d'entreprise, prolonge la durée de vie des appareils Android de Zebra grâce à un support de sécurité étendu, à des mises à jour de sécurité périodiques prévisibles et à une compatibilité avec la sécurité de l'ancien système d'exploitation, pour une baisse significative du coût total de propriété.

« Pour rester productives, les équipes de terrain doivent pouvoir accéder facilement et de manière sécurisée aux ressources de leur entreprise depuis leurs appareils mobiles, où qu'elles se trouvent », indique Brian Foster, directeur en chef de la gestion des produits chez MobileIron. « Avec cette intégration, les organisations disposent d'un contrôle total sur leurs données professionnelles avec une plateforme de sécurité de type "zero trust" centrée sur les mobiles qui soutient la productivité des équipes de terrain. Les administrateurs informatiques peuvent garantir une sécurité constante sur les appareils d'entreprise Android de Zebra, tandis que les travailleurs bénéficient d'un accès rapide aux applications et contenus de l'entreprise. Tout le monde est gagnant. »

Les périmètres de réseau traditionnels étant obsolètes, les organisations ont besoin d'une approche de type « zero trust » centrée sur les mobiles pour approuver tous les appareils des équipes de terrain, évaluer l'environnement de l'utilisateur, vérifier l'autorisation des applications et le réseau, et détecter et éliminer les menaces, avant d'autoriser l'accès sécurisé à un appareil ou à un utilisateur. La plateforme de gestion unifiée des terminaux (UEM) de MobileIron assure une surveillance et une protection continues des données, sur l'appareil comme sur le réseau, pour une expérience de travail mobile sécurisée et une productivité accrue.

« Nous avons considérablement amélioré l'efficacité de notre service client sur l'ensemble du réseau grâce aux appareils Android de Zebra sécurisés par le biais de la gestion unifiée des terminaux de MobileIron », indique Mandeep Grewal, responsable des opérations informatiques chez Doddle. « Les fonctionnalités de sécurité des applications et des appareils intégrées de MobileIron ont permis à nos équipes de terrain de se concentrer sur l'amélioration de l'expérience client, plutôt que sur les technologies. Le service informatique dispose aussi désormais d'une vue complète de tous les appareils, utilisateurs, applications logistiques et réseaux permettant d'accéder aux données de l'entreprise. »

La nouvelle solution de bout en bout de MobileIron et de Zebra prend en charge les configurations au niveau des appareils grâce à l'outil OEMConfig de Zebra développé par Mx, qui offre une compatibilité immédiate avec les nouvelles API de gestion Zebra. À l'avenir, la solution gérera les mises à jour FOTA (firmware over-the-air), ce qui permettra aux administrateurs d'appliquer facilement les nouvelles mises à jour essentielles sur les appareils d'entreprise Android de Zebra utilisés par les équipes de terrain.

« Grâce à notre collaboration avec MobileIron, nos clients communs pourront gérer les mises à jour de l'OS et les correctifs de sécurité en toute simplicité via leur console UEM », précise Gopi Polavarapu, responsable de la gestion de produits chez Zebra Technologies. « Les administrateurs informatiques tirent parti de la plateforme de gestion unifiée des terminaux de MobileIron pour avoir une meilleure vue d'ensemble des failles de sécurité. Leur accès en temps réel aux mises à jour Zebra LifeGuard et la mise à jour à distance sans fil (OTA) des appareils contribuent également à protéger leurs opérations contre les violations de sécurité. »

Avec des technologies avancées telles que l'authentification Zero Sign-On des utilisateurs et des appareils, l'authentification multifacteur et la détection des menaces mobiles, la solution UEM de MobileIron offre une solide base de sécurité aux organisations.

Pour savoir plus en détails comment sécuriser des appareils Zebra avec MobileIron, cliquez ici.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité en entreprise avec la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles du secteur. Celle-ci s'appuie sur un socle de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l'accès aux données et les protéger dans l'ensemble de l'entreprise sans périmètre. Le modèle de « zero trust » part du principe que, les menaces existant déjà sur le réseau, il faut « tout vérifier et n'accorder aucune confiance ». L'approche MobileIron dépasse le simple cadre de la gestion des identités et des passerelles en analysant un ensemble plus complet de critères avant d'autoriser ou non l'accès aux ressources de l'entreprise. Elle valide l'appareil, évalue l'environnement de l'utilisateur, vérifie l'autorisation des applications et le réseau, et détecte et neutralise les menaces avant d'autoriser l'accès sécurisé à un appareil ou à un utilisateur.

La plateforme de sécurité de MobileIron repose sur des fonctionnalités de gestion unifiée des terminaux (UEM) maintes fois primées et leaders dans le secteur, auxquelles s'ajoutent des technologies de zero trust, telles que l'authentification Zero Sign-On, l'authentification multifacteur et la protection contre les menaces mobiles. Plus de 19 000 clients, parmi lesquels les principaux acteurs de la finance mondiale, ainsi que des services de renseignements et des entreprises de secteurs très réglementés, font confiance à MobileIron pour créer une expérience utilisateur fluide et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l'entreprise.

Les déclarations sur les prévisions et la disponibilité à venir du produit contenues dans le communiqué de presse sont des déclarations prospectives soumises à modification. Elles ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ni une obligation légale de fournir un matériel, du code ou une fonctionnalité, et ne doivent pas influencer les décisions d'achat.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 08:05 et diffusé par :