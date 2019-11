Nouveau Monde fournit une mise à jour sur sa stratégie de production de graphite sphéronisé destiné au marché des batteries lithium-ion





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 12 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) annonce l'achèvement réussi des tests et des inspections pour ses équipements de micronisation et sphéronisation commandés pour son usine de démonstration de seconde transformation de graphite.



Équipement et usine de démonstration

Suite à cette ronde de validation réalisée en Asie par l'équipe technique de Nouveau Monde, les équipements ont été expédiés en vue d'une prise de possession en sol canadien à la fin du quatrième trimestre de 2019. Les équipements seront installés à même l'usine de démonstration en opération à Saint-Michel-des-Saints afin de mettre à l'essai le procédé développé pour la production de produits à valeur ajoutée (PVA) dès le premier trimestre de 2020. À cet effet, NMG vient d'octroyer le contrat d'ingénierie-approvisionnement-construction à Seneca pour l'usine de démonstration de micronisation et sphéronisation.

Nouveau Monde développe également en parallèle un procédé de purification thermo-chimique afin de compléter son offre au marché avec des produits de pureté supérieure à 99,95 %. En ce sens, NMG a réservé une option d'achat sur un terrain de 2 000 000 de pieds carrés dans le parc industriel de Bécancour au Québec, secteur à haut potentiel identifié pour la filière des batteries électriques (KPMG, avril 2019) en raison du coût de l'énergie, de la disponibilité de la main-d'oeuvre, de la facilité du transport et de la proximité du marché américain.

À terme, Nouveau Monde compte construire une usine de fabrication de matériaux d'anodes pour les batteries lithium-ion d'une capacité de 35 000 tonnes projetées annuellement pour une première phase d'exploitation, puis de 100 000 tonnes par an grâce à des accords pour l'approvisionnement en matière première d'autres fournisseurs de graphite potentiels.

Renforcement de son équipe technique

Afin de l'appuyer dans la mise en place de ce segment de production, Nouveau Monde est fière d'annoncer l'embauche de René Boisvert à titre de Directeur, Projet PVA. M. Boisvert est ingénieur électrique gradué de l'Université Laval comptant 30 années d'expérience dans la production de silicium de même que le design et la construction d'unités de production. D'ingénieur de projets et surintendant de chantier, il est passé à des postes de gestion de responsabilité croissante au fil des ans comme Directeur Technologie, Vice-Président Opérations et Président-Directeur général. M. Boisvert a obtenu plusieurs brevets dans le domaine de la conception d'électrodes et la purification de silicium en plus d'être l'auteur de présentations aux plus importantes conférences sur les fours à arc électrique et le silicium.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction chez Nouveau Monde, commente : « Notre plan d'affaires progresse bien comme en témoigne l'embauche de M. Boisvert, un gestionnaire de grande expérience, et l'octroi d'un mandat intégré à Seneca. Bien plus qu'une entreprise minière, Nouveau Monde se positionne comme un acteur de la chaine de valorisation du graphite avec la seconde transformation projetée d'une importante part de notre production de concentré de graphite pour approvisionner le marché en forte croissance des batteries lithium-ion. »

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 26 ans. Nouveau Monde opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoit la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, Nouveau Monde planifie la construction d'une usine dédiée à la transformation secondaire à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion.

L'équipe de Nouveau Monde, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de Nouveau Monde bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constitue de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et est fondé sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

450-757-8905 #140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations aux investisseurs

450-757-8905 #155

clalli@nouveaumonde.ca

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :

http://nouveaumonde.ca/projects/appuyer-nmg/#support_form

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles sur la base de données SEDAR (www.sedar.com) et le site internet de la Société à: www.nouveaumonde.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :