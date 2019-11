Pure Storage poursuit sa dynamique d'innovation en ouvrant un nouveau centre de recherche et de développement à Prague





Cet investissement conforte la volonté du groupe de se développer dans la zone EMEA et de stimuler sa dynamique d'innovation

PARIS, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Pure Storage (NYSE : PSTG), leader des solutions de données pour aider les entreprises à en exploiter la valeur, renforce sa présence mondiale en ouvrant un nouveau Centre de Recherche et de Développement européen à Prague, en République tchèque. Cette ouverture constitue un investissement important de plus dans la zone EMEA et témoigne de l'engagement continu de Pure en matière d'innovation.

Pure a été fondé en plaçant l'innovation au coeur de son ADN, avec une orientation client forte. Ce nouveau centre EMEA aura pour mission de stimuler le moteur d'innovation de Pure, et d'accélérer ainsi les délais de mise sur le marché.

En l'espace de 10 ans, Pure a révolutionné l'industrie du stockage en concevant des solutions intelligentes, automatisées et résolument modernes ; l'entreprise s'apprête aujourd'hui à emprunter une toute autre voie pour sa deuxième décennie d'existence. Orientée vers le cloud et pilotée par l'intelligence artificielle, la vision de Pure en matière d'expérience moderne des données ne cesse de s'améliorer et se concrétise sous la forme d'un abonnement modulable déployable dans un environnement hybride.

Pure a collaboré avec CzechInvest, une agence locale de développement économique et d'investissement, pour l'ouverture du nouveau centre de R&D à Prague. Cette organisation, soutenue par le gouvernement, aide les multinationales à s'implanter en République tchèque. Les relations de CzechInvest avec un réseau d'experts locaux, ses partenariats avec de nombreuses institutions universitaires et son soutien aux activités de recherche et développement ont été d'une importance capitale dans l'ouverture du centre de R&D en République tchèque.

Sachant que les talents sont présents dans le monde entier et que l'innovation est réellement stimulée par la diversité des équipes, le centre adoptera un état d'esprit de start-up en encourageant la culture participative, l'innovation et l'orientation client.

La direction du centre sera confiée à Dan Decasper, Directeur général de Pure1®, la plateforme logicielle en mode cloud de l'entreprise, qui déclare, à propos de l'ouverture du centre : « Je suis ravi de constater qu'à l'aube de notre 10e anniversaire, nous poursuivons le même engagement pour l'innovation qu'au premier jour. Notre entreprise a connu une croissance exponentielle, et nous avons toujours été convaincus que la clé du succès résidait dans l'acquisition de talents et l'expansion économique. Le choix de Prague s'est imposé comme une évidence, car la ville est une mine de talents, mais aussi une passerelle vers le reste de la région. »

