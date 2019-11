Amazon Canada annonce la construction de son premier centre d'expédition au Québec





Les nouvelles installations créeront plus de 300 emplois à temps plein dans le Grand Montréal.

SEATTLE, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Amazon Canada (NASDAQ: AMZN) a annoncé aujourd'hui qu'elle compte ouvrir son premier centre d'expédition au Québec. Le nouvel emplacement sera situé à Lachine, sur l'île de Montréal, et créera plus de 300 nouveaux emplois à temps plein assortis d'un programme de rémunération et d'avantages sociaux complet dès le premier jour de travail, au sein d'un milieu de travail sécuritaire et innovant. Les nouvelles installations entreront en activité à temps pour la période du magasinage des Fêtes de 2020.

«?Nous sommes ravis de notre croissance à Montréal, qui nous permettra de mieux servir nos clients dans tout le Québec, a déclaré Alexandre Gagnon, vice-président d'Amazon Canada. Le Grand Montréal dispose d'une main-d'oeuvre talentueuse et nous sommes déterminés à offrir à cette région d'excellentes possibilités d'emplois, accompagnées d'un programme complet de rémunération et d'avantages sociaux.?»

Le personnel de ce nouveau centre effectuera la cueillette, l'emballage et l'expédition d'articles destinés aux clients, allant de jouets et de produits pour les animaux aux petits appareils électroniques.

Les employés à temps plein d'Amazon bénéficient d'avantages sociaux qui comprennent une couverture pour les soins médicaux, dentaires et oculaires, un REER collectif et des primes de rendement, et ce dès leur premier jour de travail. Amazon propose également à ses employés de participer à des programmes novateurs comme Options de carrière, dans le cadre duquel l'entreprise paie jusqu'à 95 pour cent des frais d'inscription à des cours offerts dans des domaines prisés, qu'ils débouchent ou non sur des compétences pertinentes à une carrière chez Amazon. Depuis le lancement du programme, plus de 25?000 employés à travers le monde ont obtenu des diplômes en conception de jeux et en communication visuelle, en soins infirmiers, en programmation informatique et en radiologie, pour n'en citer que quelques-uns.

Pour en savoir plus sur les possibilités d'emploi dans un centre d'expédition Amazon, visitez le amazon.jobs/fr.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

SOURCE Amazon Canada

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 06:57 et diffusé par :