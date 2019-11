Debiopharm progresse dans sa lutte contre les gonorrhées résistantes grâce à un financement prolongé de CARB-X pour son antibiotique Debio 1453





LAUSANNE, Suisse, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique suisse, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu, de CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator), les fonds pour entamer la seconde phase de développement de son antibiotique Debio 1453, un inhibiteur de Fabl, ciblant les gonocoques résistants a l'origine des gonorrhées sévères. Cette prolongation de 9 mois, pour un montant total de 1,4 millions de dollars américains, fait suite à une phase initiale de 15 mois pour laquelle 2,6 millions de dollars américains ont été octroyés en juillet 2017. Tous les objectifs de cette phase initiale ayant été atteints conformément au plan, CARB-X a décidé de financer la seconde phase du programme de recherche.

Le programme de développement du Debio 1453 concerne une nouvelle classe d'antibiotiques qui cible le Fabl, une enzyme essentielle pour la croissance de certains agents pathogènes tels que le gonocoque. En raison de la résistance antimicrobienne généralisée, le gonocoque pose un grave problème de santé publique et est considéré comme un agent pathogène de haute priorité élevée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC, Centers for Disease Control and Prevention).1,2 Les recherches en cours se concentrent sur l'optimisation des molécules actuelles et à la fin de la seconde phase, Debiopharm sélectionnera le composant qui conviendra le mieux pour commencer les essais cliniques sur la gonorrhée simple causée par la pharmacorésistance du gonocoque.

« Nous sommes ravis et reconnaissants d'avoir obtenu une prolongation de la subvention de CARB-X'', déclare Thierry Mauvernay, Président de Debiopharm. « Cette confiance témoigne de la capacité prometteuse de notre programme antibiotique à faire la différence dans la lutte contre la pharmacorésistance du gonocoque. »

Le gonocoque a une histoire croissante de résistance microbienne aux médicaments, rendant obsolètes les traitements précédemment efficaces.3 Le CDC rapporte que le gonocoque est devenu résistant pratiquement à toutes les classes d'antibiotiques, ce qui en fait un problème médical majeur à l'échelle mondiale.2 La Gonorrhée bactérienne est la deuxième infection sexuellement transmissible la plus fréquemment signalée dans le monde, avec environ 78 millions de personnes infectées annuellement.4 En l'absence de traitement, l'infection peut entraîner d'autres conditions graves incluant les maladies inflammatoires pelviennes et l'infertilité.3

« Alors qu'une variété croissante de super-bactéries montrent une résistance aux antibiotiques, il est grand temps d'agir », déclare Terry Finn, Directeur du projet Discovery à Debiopharm. « Cette subvention de CARB-X est une grande reconnaissance des progrès réalisés lors de la première phase. Il est essentiel que nous soyons préparés afin d'éviter, dans un futur proche, une épidémie des patients atteints d'un gonocoque hautement résistant pour lequel il n'existe pas de traitement satisfaisant. »

