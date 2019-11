Enzene ouvre son premier site de fabrication de produits biologiques en continu, promettant d'affecter le coût de production des anticorps monoclonaux





PUNE, Inde, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Enzene Biosciences a aujourd'hui officiellement inauguré son premier site de fabrication de produits biologiques en continu entièrement connecté à Pune, en Inde. Premier du genre, ce site a été construit deux fois plus rapidement qu'une usine de fabrication de produits biologiques conventionnelle. L'empreinte de cette installation de pointe est également nettement plus faible que celles des usines traditionnelles.

Enzene est l'une des premières entreprises actives dans la fabrication de produits biologiques connectée de bout en bout à avoir mis sur pied une usine de production en continu entièrement automatisée et conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuelles pour la production d'anticorps monoclonaux (Acm).

Ce site est à même d'assurer une production plus élevée que les usines de fabrication traditionnelles et permettra par ailleurs à Enzene ainsi qu'à ses clients potentiels de faire rapidement évoluer leurs actifs initiaux ou précliniques au stade de développement le plus avancé ou au stade commercial.

De cette façon, l'entreprise s'acquitte de sa mission qui consiste à fournir des médicaments biosimilaires à un prix avantageux en développant des technologies de rupture, des analyses avancées et des sites de production à la pointe de la technologie.

« Certains des médicaments les plus importants au monde sont des produits biologiques et Alkem laboratories Ltd. a toujours désiré jouer un rôle dans le domaine des produits biologiques. De ce fait, nous avons largement investi dans cette branche. Notre nouvelle usine de production de produits biologiques traduit notre engagement à nous développer dans le monde des innovations biotechnologiques », a déclaré M. Sandeep Singh, directeur général d'Alkem Laboratories Ltd. (5e plus grande entreprise pharmaceutique en Inde selon IQVIA, CMA septembre 2019).

Enzene vise à étendre sa présence dans le domaine des technologies innovantes par le biais d'alliances stratégiques mondiales et a d'ores et déjà pris des premières mesures en ce sens en obtenant son premier projet client européen pour la fabrication de matériel clinique conforme aux BPF actuelles en générant un minimum de déchets solides et d'émissions de carbone.

« L'un des principaux facteurs empêchant les produits biologiques d'entrer dans la phase clinique de développement, ce sont les coûts élevés de fabrication. Enzene entend éliminer cette barrière financière avec le lancement de son site de production novateur », a indiqué le Dr Himanshu Gadgil, directeur et responsable stratégique d'Enzene.

Avec cette opération, Enzene Biosciences ambitionne de devenir l'entreprise de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO/CMO) la plus prisée, et entend agir en tant qu'entreprise citoyenne responsable pour tous les aspects liés à l'environnement, la santé et la sécurité.

À propos d'Enzene Biosciences Ltd.

Enzene, une filiale d'Alkem laboratories Ltd., est une société biotechnologique axée sur l'innovation. Enzene se concentre sur la production de médicaments biosimilaires, de produits phytopharmaceutiques et de peptides synthétiques tout en se lançant dans les produits biologiques innovants.

Pour en savoir plus sur Enzene Biosciences Ltd., veuillez consulter le site : www.enzene.com

Pour en savoir plus sur Alkem laboratories Ltd., veuillez consulter le site : www.alkemlabs.com

Contact destiné aux médias et à toute autre requête liée aux CDMO/CMO :

Tarun Chawla, PhD

Développement d'entreprise

Enzene Biosciences Ltd.

Tarun.chawla@enzene.com

