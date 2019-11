Avis aux médias : Opportunité de rencontre avec Max Domi à la suite du lancement de son livre, afin de sensibiliser les gens et amasser des fonds pour la recherche sur le diabète de type 1





MONTRÉAL, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dimanche 10 novembre, joignez-vous à Max Domi, joueur de centre des Canadiens de Montréal, pour une séance de photos et signature de son livre. L'événement accueillera les partisans pour célébrer la sortie récente de son livre No Days Off: My Life with Type 1 Diabetes and Journey to the NHL et aider à sensibiliser la population à cette maladie qui afflige actuellement plus de 300 000 Canadiens et leurs familles. Cette séance, pour laquelle il faut se procurer des billets, aura lieu à la Boutique Tricolore Sports du Centre Bell. Une partie des recettes sera remise au fonds Max Domi pour le diabète de type 1 .



Max a reçu le diagnostic de diabète de type 1 (DT1) à l'âge de 12 ans. Il est le porte-parole national de FRDJ et partage son histoire pour inspirer les jeunes atteints de la maladie et aider à amasser des fonds essentiels pour la recherche sur le DT1.

Quoi : Séance de photos et de signature de livre avec Max Domi Quand : Dimanche 10 novembre 2019 Heure : 13 h à 13 h 30 Où : Boutique Tricolore Sports au Centre Bell

1909, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, Québec Qui : Max Domi, porte-parole national de FRDJ et joueur des Canadiens de Montréal Billets : www.tricoloresports.com/fc/ticket-for-max-domi-book-signing.html

Pour plus d'informations et pour confirmer votre présence, veuillez communiquez avec :



Arielle Nkongmeneck

Spécialiste bilingue nationale, Marketing et communications

647 789-2000, poste 2046

ankongmeneck@jdrf.ca

Au sujet de FRDJ Canada

FRDJ est le chef de file mondial du financement de la recherche sur le diabète de type 1. Notre objectif est d'amasser des fonds pour soutenir les recherches les plus avancées sur le diabète de type 1 à l'échelle mondiale et d'éliminer progressivement l'impact de cette maladie dans la vie des personnes, jusqu'à ce que nous parvenions à un monde sans diabète de type 1. À cet égard, nous collaborons avec une vaste gamme de partenaires et nous sommes la seule organisation disposant des ressources scientifiques, d'une influence réglementaire et d'un plan de travail précis pour mieux traiter, prévenir et un jour, guérir le diabète de type 1. FRDJ est le plus important bailleur de fonds philanthropique de la recherche sur le diabète de type 1. Pour plus d'informations, visitez frdj.ca .

