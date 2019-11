Thuraya MarineStar offre une voix, un suivi et une surveillance révolutionnaires dans un seul produit flexible





- Plus de 300 000 petits navires devraient bénéficier de cette solution maritime polyvalente

- Activation des systèmes de suivi et de surveillance des navires, du bien-être des équipages et des communications vocales

ABU DHABI, ÉAU, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Thuraya a répondu à la forte demande du secteur maritime et des distributeurs en lançant MarineStar, sa solution vocale maritime abordable et de pointe, dotée de capacités avancées de suivi et de surveillance.

Conçu par le fournisseur de communications mobiles par satellite le plus novateur au monde, le MarineStar est le nouveau terminal vocal phare de Thuraya pour les utilisateurs maritimes débutants. Il repose sur la même plateforme performante que les autres équipements vocaux Thuraya, qui ont déjà été vendus à plus d'un million d'unités. Rapide et facile à installer, Thuraya MarineStar est une solution à guichet unique pour de nombreuses opérations, notamment la localisation et la surveillance des navires, le bien-être de l'équipage et les communications vocales.

Thuraya MarineStar est parfaitement adapté aux petits navires et hautement évolutif pour répondre aux besoins opérationnels des grands navires. Le service sera disponible via le réseau de distribution mondial de Thuraya et couvrira les routes maritimes et les points chauds de la pêche les plus fréquentés au monde dans l'empreinte du satellite Thuraya.

On s'attend à une forte demande de Thuraya MarineStar dans le secteur mondial de la pêche, qui subit de plus en plus de pressions pour limiter la pêche non déclarée et non réglementée. Les gouvernements exigent désormais que les navires de pêche déclarent leurs captures par voie électronique et enregistrent leurs mouvements en mer. MarineStar simplifie la conformité en regroupant tous les éléments essentiels dans un ensemble abordable. Les applications clés incluent la géolocalisation, le suivi, les alertes et la déclaration des captures de poisson. Le suivi est présenté sous forme de service clé en main de bout en bout basé sur le temps, la distance, la vitesse et la zone, sans matériel supplémentaire requis. Un bouton SOS est inclus pour une utilisation en cas d'urgence. Selon les données de la Commission des pêcheries du Pacifique occidental et central (WCPFC), Thuraya couvre 80 % des régions de pêche dans le monde. Il s'agit donc d'un service véritablement mondial.

Thuraya MarineStar est également idéal pour les flottes de marchands régionales ayant besoin d'une solution de remplacement des communications radio, GSM, VSAT ou de tout autre service de communication vocale principal.

Shawkat Ahmed, directeur commercial de Thuraya, a déclaré : « Thuraya MarineStar représente un nouveau chapitre important du portefeuille maritime de Thuraya. Avec plus de 300 000 petits navires qui devraient bénéficier de ce service, nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires de distribution pour déployer Thuraya MarineStar dans le monde entier et de tirer parti de la forte demande potentielle des utilisateurs pour cette solution révolutionnaire. »

Plus de fonctionnalités pour les intégrateurs de systèmes

Thuraya MarineStar offre une fonctionnalité exceptionnelle dans plusieurs langues aux utilisateurs et aux intégrateurs de systèmes. Une gamme d'interfaces physiques prend en charge plusieurs capteurs et périphériques tiers. Les informations des capteurs peuvent être transmises facilement et à moindre coût, facilitant ainsi la surveillance embarquée des opérations. L'appareil permet également la programmation en direct et l'accès aux terminaux à distance.

Des appels vocaux peu coûteux et de haute qualité facilitent les opérations quotidiennes et permettent aux équipages de rester en contact avec la côte lorsqu'ils sont en mer. Avec plus de 395 accords d'itinérance dans 161 pays, Thuraya est le seul opérateur de bande L à ouvrir des opportunités commerciales aux opérateurs de réseau mobile. MarineStar s'appuie sur un plan de numérotage local et une itinérance GSM sur le réseau à satellite Thuraya. En conséquence, les utilisateurs continuent de rester connectés sur les numéros de GSM même en dehors de la couverture terrestre.

La proposition de valeur unique de Thuraya MarineStar en fait une solution incontournable pour les utilisateurs et les distributeurs. Des forfaits de temps d'antenne flexibles et personnalisés sont disponibles pour tous les aspects, de la voix au suivi et au contrôle, de sorte que la solution est abordable pour la plupart des budgets. Il n'y a pas de contrat à long terme, pas de frais cachés et pas de frais de résiliation anticipée. Ces avantages, associés aux fonctionnalités exceptionnelles et à la polyvalence de la solution, constituent une combinaison gagnante pour les utilisateurs et font de Thuraya MarineStar un élément essentiel du portefeuille de tout distributeur.

Contactez Thuraya maintenant

Pour en savoir plus sur Thuraya MarineStar et obtenir des informations sur les tests, les tarifs ou comment devenir un distributeur, envoyez un message à Thuraya à l'adresse customer.care@thuraya.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1020877/Thuraya_MarineStar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1020878/Thuraya_Logo.jpg

Mini Narayanan

Thuraya Telecommunications Company

corporatecomms@thuraya.com

Tél : +971-2-5076584

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 01:00 et diffusé par :