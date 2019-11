AMD choisit la solution intégrée d'ASC pour la gestion du cycle de vie de ses contrats, formulaires et demandeurs





LONGUEUIL, QC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Réseaux ASC Inc. (ASC), chef de file de solutions d'approvisionnement de la source au contrat, de services logiciels (SaaS) sur site et filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), annonce aujourd'hui qu'Advanced Micro Devices Inc. (AMD), société mondiale de semi-conducteurs à l'origine de nombreuses innovations, a conclu un contrat avec ASC pour les modules de contrats intégrés, de formulaires et de demandeurs. AMD souhaite ainsi simplifier et automatiser la gestion du cycle de vie des contrats, des formulaires et des ententes de confidentialité dans l'ensemble de ses services.

Cette nouvelle solution économique remplace avantageusement l'ancien système d'AMD et comporte des fonctionnalités allant au-delà d'une simple gestion et d'archivage de contrats en automatisant la gestion du cycle de vie complet des contrats, formulaires et ententes de confidentialité. Elle a également été adaptée pour remplacer la solution interne d'AMD pour leurs demandes d'ententes de confidentialité, qui se présente sous la forme d'un portail libre-service offrant une fonction de création automatique de comptes de nouveaux demandeurs. La rapidité de déploiement, la souplesse d'intégration et la capacité de migration des données ont été des facteurs de poids dans le processus de sélection. En outre, les fonctions robustes de recherche, de production de rapports et de reconnaissance optique de caractères ont joué un rôle décisif dans le choix du produit.

« Les règles de meilleures pratiques, les puissantes fonctionnalités et la capacité de configurer une solution conforme aux spécifications complexes d'AMD ont fait pencher la balance en faveur d'ASC », commente Shaun Moore, vice-président des services juridiques d'AMD. « Avec cette solution, les nouveaux utilisateurs peuvent créer leurs comptes eux-mêmes pour obtenir un accès immédiat au système et demander une entente de confidentialité ou tout autre type d'entente. Le cycle de gestion de ces documents juridiques s'en trouvera simplifié et nous fera économiser temps et argent. »

« Nous sommes très heureux de compter AMD parmi nos clients », se réjouit Jean-Michel Stam, vice-président des opérations canadiennes de Mediagrif. « Notre proposition est le fruit d'un véritable partenariat qui nous a permis de forger une solution parfaitement adaptée aux besoins précis d'AMD et qui respecte le calendrier de déploiement, le tout à un prix très concurrentiel. »

À propos de Réseaux ASC Inc.

Filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF), Réseaux ASC Inc. (ASC) est un chef de file de services logiciels (SaaS) sur site et de solutions d'approvisionnement de la source au contrat en passant par les documents, formulaires et devis. Ses solutions sur mesure automatisent et simplifient les processus d'entreprise de bout en bout, notamment la planification des DP et appels d'offres, la gestion des fournisseurs, devis, contrats, résultats, factures, réclamations et dépenses, ainsi que les processus complexes multi-systèmes (paiements, PRE, SGC, etc.). Grâce à sa plateforme éprouvée, ASC déploie ses solutions adaptées qui numérisent, automatisent et simplifient les processus d'entreprise de bout en bout. Pour en savoir plus, visiter le site www.ascnet.com.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

