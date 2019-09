Le Canada et la Saskatchewan appuient l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées qui renforcera les collectivités locales





LA RONGE, SK, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Investir dans les réseaux locaux d'aqueduc et de traitement des eaux usées est essentiel pour améliorer la qualité de vie de la population, protéger les voies navigables et favoriser la croissance des collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député fédéral de North Vancouver, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Todd Goudy, secrétaire provincial de la Saskatchewan et député provincial de Melfort, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales et ministre responsable des Affaires des Premières Nations, des Métis et du Nord, ont annoncé le financement de deux projets d'aqueduc et de traitement des eaux usées qui serviront neuf collectivités du nord de la province et ont souligné 11 autres projets liés à l'infrastructure à l'échelle de la province.

Les résidents de Creighton, Cumberland House, Denare Beach, Green Lake, Île-à-la-Crosse, Michel Village, Buffalo Narrows, Timber Bay et Weyakwin bénéficieront bientôt de systèmes nouveaux ou améliorés d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées qui permettront de rehausser le niveau de fiabilité des services et de fournir une eau potable de qualité à un nombre accru de foyers et de commerces.

Le financement servira également à appuyer divers projets d'infrastructure liés à l'eau, au traitement des eaux usées, à la gestion des déchets et aux routes à Langenburg, Kerrobert, Francis, Waldheim, Duck Lake, Battleford, Shaunavon, et Drake ainsi que dans les municipalités rurales de Foam Lake, de Browning et de Canwood.

Le gouvernement du Canada investit plus de 17,6 millions de dollars tandis que le gouvernement de la Saskatchewan contribue plus de 16,8 millions de dollars à ces projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. En y ajoutant les contributions des bénéficiaires, cela représente un investissement de plus de 50 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement assumeront le reste des coûts du projet.

« Une infrastructure moderne et efficace d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées est essentielle pour préserver un environnement sain et assurer une qualité de vie élevée aux Canadiens. Ces investissements en Saskatchewan aideront à combler les lacunes dans les services et à faire en sorte que tous les résidents aient accès à une eau potable propre, à des services fiables et à des voies navigables non polluées pour les années à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député fédéral de North Vancouver, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement de 16,8 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan dans ces projets leur permettra de passer du concept à la réalité, renforçant ainsi les collectivités nordiques de notre province tout en améliorant la qualité de vie des habitants de la province. Ces investissements importants démontrent l'engagement de notre gouvernement à fournir des services de haute qualité à la population du nord de la Saskatchewan.»

L'honorable Todd Goudy, secrétaire provincial de la Saskatchewan, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada injectera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes essentielles au commerce et au transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement du Canada injectera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes essentielles au commerce et au transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays. De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le financement de certains de ces projets est conditionnel, et les travaux de construction ne peuvent commencer que si le Canada juge que les obligations légales en matière de consultation sont respectées.

Le Canada et la Saskatchewan appuient des projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées

Le gouvernement du Canada investit plus de 17,6 millions de dollars et le gouvernement de la Saskatchewan contribue plus de 16,8 millions de dollars dans les treize projets d'infrastructure suivants dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada - volet Infrastructures provinciales-territoriales - Fonds des petites collectivités (FPC) et Projets nationaux et régionaux (PNR) et le plan Investir dans le Canada (PIIC).

Vingt collectivités de la province bénéficieront des améliorations apportées à la qualité de l'eau, au traitement des eaux usées, à la gestion des déchets ou aux routes dans le cadre de ces projets.

Projet Lieu Description Fonds Contribution fédérale Contribution provinciale Contribution du bénéficiaire Coûts admissibles totaux Modernisation du réseau d'aqueduc du Nord Ville nordique de Creighton; village nordique de Cumberland House; village nordique de Denare Beach; village nordique de Green Lake; village nordique d'Île?à?la?Crosse; hameau nordique de Michel Village Amélioration ou remplacement des réseaux d'alimentation en eau potable dans six collectivités du nord de la Saskatchewan. PNR 3 732 837 $ 3 732 837 $ 3 732 837 $ 11 198 510 $ Amélioration du réseau d'assainissement des eaux usées du Nord Village nordique de Buffalo Narrows; ville nordique de Creighton; village nordique de Cumberland House; village nordique de Denare Beach; village nordique d'Île?à?la?Crosse; hameau nordique de Timber Bay; hameau nordique de Weyakwin Amélioration ou remplacement des réseaux de traitement des eaux usées dans sept collectivités du nord de la Saskatchewan. PNR 4 492 333 $ 4 492 333 $ 4 492 333 $ 13 477 000 $ Projet de station de traitement d'eau Ville de Waldheim Construction d'une nouvelle station de traitement d'eau et amélioration du réseau de distribution actuel. PNR 3 187 854 $ 3 187 854 $ 3 624 292 $ 10 000 000 $

Amélioration du système de pompage des eaux usées Ville de Langenburg Construction d'une nouvelle salle de pompage pour convertir le puits sec actuel en un espace de stockage pour le puits du pompage. FPC 439 333 $ 439 333 $ 439 334 $ 1 318 000 $ Remplacement d'une conduite principale et déplacement d'une route de transport de marchandises dangereuses Ville de Kerrobert Remplacement de la conduite principale d'eau sur l'avenue Railway. FPC 126 500 $ 126 500 $ 126 500 $ 379 500 $ Agrandissement et amélioration des étangs d'épuration Ville de Francis Agrandissement et amélioration des étangs d'épuration primaire et secondaire. FPC 200 200 $ 200 200 $ 200 200 $ 600 600 $ Projet d'étang d'épuration Municipalité rurale de Foam Lake, no 276 Augmentation de la capacité actuelle de l'étang d'épuration des eaux usées pour répondre aux besoins des villages de villégiature de Churney Beach et de Leslie Beach. FPC 493 000 $ 493 000 $ 493 000 $ 1 479 000 $ Highway 55 Waste Management Corporation Municipalité rurale de Canwood, no 494 Désaffectation d'une cellule d'enfouissement PIIC 5 000 $ 4 166 $ 3 334 $ 12 500 $ Fermeture et désaffectation d'un site d'enfouissement Ville de Duck Lake Désaffectation d'un site d'enfouissement en vue de le remettre dans son état naturel. PIIC 110 863 $ 92 376 $ 73 918 $ 277 157 $ Mise à niveau et agrandissement de l'étang d'épuration Ville de Battleford Agrandissement et réfection du système de collecte des eaux usées PIIC 2 106 000 $ 1 754 825 $ 1 404 176 $ 5 265 000 $ Désinfection par UV de l'eau de la ville de Shaunavon Ville de Shaunavon Installation d'un système de réacteur UV dans quatre puits, construction de quatre nouvelles stations de pompage, remise en état de quatre puits et travaux connexes. PIIC 410 400 $ 341 966 $ 273 634 $ 1 026 000 $ Agrandissement et modernisation d'une station de traitement de l'eau Ville de Drake Construction d'un nouveau puits de réserve, mises à niveau de la station de traitement de l'eau, installation de 25 mètres de conduites locales et travaux électriques connexes. PIIC 214 000 $ 178 316 $ 142 684 $ 535 000 $ Réfection de routes dans la zone 700 dans la municipalité rurale de Browning Municipalité rurale de Browning, no 34 Élargissement d'environ 29 km de route pour en augmenter la capacité pour convenir à tous les véhicules, y compris l'équipement agricole et les poids lourds PIIC 2 112 000 $ 1 759 824 $ 1 408 176 $ 5 280 000 $ Total des contributions fédérales, provinciales et municipales aux projets 17 630 320 $ 16 803 530 $ 16 414 416 $ 50 848 266 $

