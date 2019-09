Saladax met au point le tout premier test de dépistage rapide d'un antipsychotique utilisant une seule goutte de sang pour aider les psychiatres dans le traitement de la schizophrénie





Saladax Biomedical a annoncé aujourd'hui que son test MyCare Insite Clozapine est maintenant marqué CE pour utilisation sur MyCare Insite. Le test MyCare Insite Clozapine est le premier et unique test rapide au point de service marqué CE pour aider les professionnels de la santé mentale dans le traitement et le suivi des patients schizophrènes.

Le test MyCare Insite Clozapine permet d'obtenir des taux sanguins de clozapine précis et comparables aux résultats de laboratoire. Les psychiatres ont besoin d'information immédiate pour prendre des décisions éclairées lors d'une visite de patient. Le test MyCare Insite Clozapine répond à ce besoin médical non satisfait en seulement six minutes. Les cliniciens, en consultation avec leurs patients, peuvent utiliser ces résultats pour faire des ajustements en temps réel afin de mieux gérer leurs patients.

" Les professionnels de la santé mentale disposent de très peu d'outils pour aider au traitement des patients ; par conséquent, les patients souffrent. Le test MyCare Insite Clozapine offre aux cliniciens un appareil unique en son genre. Ce test démontre une fois de plus que Saladax pose de nouveaux jalons en matière d'innovation dans le traitement et la surveillance des patients, " a déclaré le Dr Salvatore Salamone, PDG et fondateur de Saladax Biomedical. " Nous changeons la psychiatrie avec une seule goutte de sang. "

À PROPOS DE LA PSYCHOSE

La psychose est une maladie qui affecte la façon dont votre cerveau traite l'information. Il vous fait perdre le contact avec la réalité. Les troubles psychotiques, comme la schizophrénie, impliquent une psychose qui vous affecte habituellement pour la première fois à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Les jeunes sont particulièrement à risque, mais les médecins ignorent pourquoi.

À PROPOS DU TEST MyCARE INSITE CLOZAPINE

Le test MyCare Insite Clozapine est destiné à la mesure quantitative in vitro de la clozapine dans le sang capillaire du doigt humain à l'aide du MyCare Insite.

À PROPOS DE SALADAX

Fondée en 2004, Saladax Biomedical, Inc. est une société privée dont le siège social est situé à Bethléem, en Pennsylvanie, sur le campus de l'Université Lehigh.

Saladax met au point des tests sanguins rapides pour les points de service et les analyseurs de laboratoire utilisés en psychiatrie et en oncologie. La gamme MyCare Psychiatry de Saladax offre des niveaux de médicaments qui permettent de mieux comprendre le respect du traitement par le patient et les causes possibles d'échec thérapeutique. Ces tests permettent aux psychiatres d'évaluer plus précisément leur adhésion au traitement et de mieux ajuster la posologie des médicaments. Saladax croit que la médecine réellement personnalisée ne peut exister que si le bon médicament est pris à la bonne dose. Nos kits de réactifs de diagnostic sont distribués dans le monde entier et sont en attente d'approbation aux États-Unis. Saladax est certifié ISO 13485:2016.

Pour plus d'informations, visitez Saladax.com ou MyCareTests.com.

