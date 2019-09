Le gouvernement du Canada investit dans des travaux de conception d'un nouveau pont et de réparations routières pour améliorer l'accès à sept Premières Nations isolées de l'Ontario





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour améliorer l'infrastructure essentielle de leurs communautés isolées. Investir dans l'infrastructure, c'est investir dans les communautés et les gens pour améliorer la qualité de vie des Autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé un investissement du gouvernement du Canada dans des travaux de conception du pont de la rivière Berens et d'améliorations routières.

Ce projet de conception améliorera considérablement l'accès à sept communautés isolées du nord de l'Ontario. Ce projet prévoit des travaux de conception pour la construction d'un pont au-dessus de la rivière Berens, le prolongement de la route toutes saisons et la modification du tracé de la route d'hiver.

Environ 8 100 résidants des sept communautés touchées tireront parti de ces améliorations, qui auront pour effet d'accroître leur sécurité.

Service aux Autochtones Canada consacre jusqu'à 1,4 million de dollars à la phase de la conception.

Citations

« Aujourd'hui, nous progressons vers l'atteinte d'un objectif important, celui d'améliorer l'accès à sept communautés isolées des Premières Nations du nord de l'Ontario, en annonçant la conception d'un nouveau pont et de travaux d'amélioration routière. La prospérité économique et sociale des communautés isolées passe par le développement et l'amélioration de leur infrastructure essentielle. Je suis fier de l'appui accordé par notre gouvernement à ce projet important. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Le pont de la rivière Berens constitue un lien fondamental pour les communautés des Premières Nations du Nord, ce qui leur donnera un meilleur accès aux services essentiels, tels que les soins de santé, les services de santé mentale et les programmes sociaux. Ce lien créera également de nouvelles possibilités économiques pour ces communautés, ce qui contribuera notamment au développement des ressources et à la création d'entreprises. C'est une étape importante pour favoriser et assurer la prospérité pour tous dans le Nord. »

L'honorable Bob Nault, C.P.

Député de Kenora

« Il faut à tout prix améliorer l'infrastructure des Premières Nations pour leur permettre de bénéficier de chances égales d'engendrer de la croissance économique pour nos générations futures. »

Chef Amanda Sainnawap

Première Nation de Pikangikum

« Nous espérons tous que le pont arrivera le plus tôt possible, car c'est un sujet dont on parle depuis plus de 10 ans. Nous sommes impatients de travailler avec chacune des 7 communautés pour faire de ce projet une réalité. »

Chef Delores Kakegamic

Première Nation de Sandy Lake

« L'achèvement de ce projet est quelque chose que nos communautés régionales attendent avec impatience. Il y a toujours des défis à relever avec les routes d'hiver, mais ce projet contribuera grandement à assurer un accès sûr, fiable et à longueur d'année à certaines de nos communautés. »

Geordi Kakepetum

Chef et directeur général, Keewaytinook Okimkanak



Faits en bref

Les sept Premières Nations isolées qui bénéficieront de ce projet sont celles de Deer Lake , Keewaywin, McDowell Lake , North Spirit Lake, Pikangikum , Poplar Hill et Sandy Lake ; cette dernière entreprend le projet au nom des communautés partenaires.

, Keewaywin, , North Spirit Lake, , et ; cette dernière entreprend le projet au nom des communautés partenaires. À l'heure actuelle, ces communautés ne sont accessibles que par aéronef, par chaland et par la route d'hiver. Le projet prévoit la réalisation de travaux de conception pour le prolongement de la route toutes saisons, la modification du tracé de la route d'hiver et la construction d'un pont au-dessus de la rivière Berens.

