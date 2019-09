Intact Corporation financière offre aux clients la preuve d'assurance numérique





Un virage numérique pour simplifier la vie des clients chez Intact Assurance et belairdirect

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Intact Corporation financière (TSX : IFC) a lancé une nouvelle preuve d'assurance numérique dans les applications mobiles d'Intact Assurance et de belairdirect. Les clients pourront accéder facilement et rapidement à leur preuve d'assurance à partir de l'écran de verrouillage de leur téléphone intelligent.

« Intact et belairdirect ont le souci de répondre aux besoins changeants des clients dans un monde de plus en plus numérique », souligne Danny DaCosta, premier vice-président, Ontario. « Nous savons que leur temps est précieux et notre preuve d'assurance numérique est un moyen pratique et sécuritaire pour eux de présenter facilement et rapidement leurs renseignements d'assurance, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

Nous savons qu'il est capital de protéger la vie privée des clients. C'est pourquoi ils peuvent afficher leur preuve d'assurance numérique à partir de l'écran de verrouillage de leur téléphone avant de le remettre à un policier. Un tutoriel expliquant comment télécharger le widget de preuve d'assurance se trouve dans l'application.

Nombre de Canadiens disent que la technologie simplifie la vie. Les avancées numériques permettent de gagner du temps aux clients et aux courtiers et aident ces derniers à se consacrer davantage à offrir des conseils et de la valeur à leurs clients.

Les applications d'Intact Assurance et de belairdirect permettent déjà aux clients d'accéder à leurs documents et de les recevoir en format électronique, de soumettre des réclamations d'assurance auto et de faire le suivi de leur dossier en temps réel. Avec la nouvelle preuve d'assurance numérique, ils peuvent accéder à encore plus d'informations sur leur appareil mobile et gagner du temps. Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'Intact d'offrir une expérience hors du commun aux clients. Intact s'adapte à leurs besoins changeants en utilisant la technologie et les données pour concevoir des produits novateurs et améliorer l'expérience client.

La preuve d'assurance numérique est actuellement acceptée au Québec, en Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse. Notre solution sera valide en Ontario à la suite de la révision du règlement annoncée aujourd'hui. Nous tenons à rappeler aux conducteurs qu'en vertu des lois provinciales, ils doivent présenter une preuve d'assurance auto sur demande, en format papier ou électronique, là où la loi le permet.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

