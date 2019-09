/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques : Le ministre Jonatan Julien se rend à Chibougamau en compagnie du ministre Pierre Dufour/





QUÉBEC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien, informe les représentants des médias qu'il présidera un atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux de la région du Nord-du-Québec. Cette activité s'inscrit dans la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, participera également à l'activité.

Les représentants des médias pourront assister à l'atelier de travail à titre d'observateurs. Ils pourront prendre des images lors des allocutions d'ouverture et de clôture de la rencontre. L'activité sera suivie d'un point de presse.

Date : Le vendredi 6 septembre 2019



Heures : 8 h - Allocution d'ouverture







12 h 10 - Point de presse



Lieu : Centre de villégiature Marina Chibougamau

Route 167 Sud, case postale 154

Chibougamau (Québec) G8P 2K6





