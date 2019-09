Le gouvernement du Canada soutient quatre organismes dans la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail





TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes ont droit à un milieu de travail sécuritaire et à un traitement équitable et respectueux. Afin de créer et de maintenir des milieux de travail où chacun se sent en sécurité et capable d'accomplir son travail efficacement, le gouvernement du Canada a fait de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail une priorité.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé que près de 5,3 millions de dollars seraient attribués à quatre organismes de l'Ontario qui s'emploient à lutter contre le harcèlement sexuel dans les milieux de travail canadiens. L'appui à ces organismes -- la Fondation canadienne des femmes, les Chefs de l'Ontario, le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne et l'Association canadienne des organismes d'éducation et d'information juridiques -- permettront d'accroître la sensibilisation et le niveau de connaissances du public et de la collectivité relativement au harcèlement sexuel en milieu de travail, en plus d'améliorer l'accès à des renseignements et des conseils juridiques pour les victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail. Les projets entrepris par l'Association canadienne des organismes d'éducation et d'information juridiques et la Fondation canadienne des femmes auront une portée nationale.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du financement de 50 millions de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2018 afin de lutter contre le harcèlement sexuel. De ce montant, les 5,3 millions de dollars consacrés à ces organismes renforceront leur capacité à offrir des services aux employés et employeurs, aux membres de la collectivité et au public afin de contribuer à la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail.

«?Le harcèlement sexuel a non seulement des répercussions sur la santé et sur le bien-être des personnes concernées, mais il nuit aussi à leur rendement au travail et leur avancement professionnel. Je suis fier du soutien que le gouvernement du Canada apportera à ces organismes et à leurs initiatives visant à lutter contre le harcèlement sexuel au travail et à y mettre un terme.?»

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Les Chefs de l'Ontario ont travaillé avec diligence pour éliminer toutes les formes de violence, de discrimination et de harcèlement dans nos collectivités. Ce financement du ministère de la Justice Canada permettra aux Chefs de l'Ontario d'engager un dialogue significatif et de créer un plan d'action coordonné et complet pour régler ces problèmes dans nos milieux de travail, nos collectivités et contre les membres des Premières Nations. Je remercie le ministre David Lametti et le gouvernement du Canada de leur engagement envers cette importante initiative. Nous avons tous un rôle important à jouer dans la lutte contre le harcèlement sexuel et la violence sexuelle sous toutes ses formes et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre ensemble cette voie. Je continue d'avoir la vision que nos femmes sont traitées avec dignité et respect, qu'elles sont valorisées, en sécurité et protégées en tout temps. Ce financement nous permettra de concrétiser cette vision positive. »

RoseAnne Archibald, chef régional de l'Ontario de la Nation Taykwa Tagamou

Chefs de l'Ontario

«?Nous sommes honorés d'avoir l'occasion de contribuer à la lutte contre ce problème très important. Grâce à sa vaste expérience dans la prestation de services juridiques axés sur la clientèle et adaptés sur le plan culturel, le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne est bien placé pour offrir de meilleurs services aux survivants de harcèlement sexuel en milieu de travail et promouvoir les droits de la personne dans nos milieux de travail.?»

Sharmaine Hall, directrice générale

Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

« L'Association canadienne des organismes d'éducation et d'information juridiques (ACEIJ) est l'un des principaux porte-parole et défenseurs de la vulgarisation et d'information juridiques (VIJ) au Canada. Depuis 1987, l'ACEIJ a réuni des praticiens de la VIJ de partout au pays pour communiquer les initiatives en cours, acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine et promouvoir les pratiques exemplaires en matière d'information juridique en langage clair et d'accès à la justice pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Nous exprimons notre reconnaissance au ministère de la Justice Canada pour le financement reçu pour ce projet, qui permettra à l'ACEIJ de faciliter l'échange de connaissances et le partage des pratiques exemplaires entre les organismes de tout le pays qui travaillent à l'élaboration de documents de vulgarisation et d'information juridiques sur le harcèlement sexuel en milieu de travail. »

Kevin O'Shea, président

Association canadienne des organismes d'éducation et d'information juridiques

« Dans l'état actuel des choses, il est beaucoup trop difficile de comprendre les lois, les systèmes de dénonciation et la façon d'accéder à la justice. De plus, le fait de naviguer dans un milieu de travail peut aggraver les craintes d'une personne au sujet d'une perte d'emploi potentielle si elle s'exprime ouvertement. Par conséquent, l'information et le soutien nécessaires peuvent paraître hors de portée, en particulier pour les travailleuses vulnérables et précaires. Avec ce projet, nous sommes honorés de travailler avec Aftermetoo au développement d'une plateforme numérique appelée Rosa qui centralisera l'information sur les lois, les systèmes, la dénonciation et le soutien, et prendra des mesures pour éliminer le harcèlement sexuel en milieu de travail. »

Paulette Senior, présidente et PDG,

Fondation canadienne des femmes

Faits en bref

En 2018, Statistique Canada a publié une étude sur le harcèlement en tout genre dans les milieux de travail canadiens. Selon Statistique Canada, 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes étaient plus susceptibles de signaler le harcèlement sexuel subi dans leur milieu de travail (4 %) que les hommes (moins de 1 %).

En 2016, 48 % des travailleurs au Canada étaient de sexe féminin (Statistique Canada, 2017) et , dans un sondage mené par Emploi et Développement social Canada en 2017, 94 % des répondants qui ont indiqué avoir subi du harcèlement sexuel en milieu de travail étaient des femmes.

