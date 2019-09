Air Canada reliera Toronto et la capitale belge





La desserte sans escale Toronto - Bruxelles assurée toute l'année s'ajoute au service Montréal- Bruxelles exploité toute l'année

MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la création d'un service Toronto?Bruxelles, à l'horaire toute l'année à partir du 1er mai 2020. Jusqu'à cinq vols hebdomadaires sans escale seront assurés au moyen des appareils 787-8 Dreamliner de Boeing du parc d'Air Canada offrant les services de la classe Signature Air Canada, de la classe Économique Privilège et de la classe économique.

« Nous sommes heureux de lancer une desserte Toronto?Bruxelles sans escale assurée toute l'année, en complément de notre fructueux service Montréal-Bruxelles, qui célèbre maintenant son dixième anniversaire. Air Canada étend ainsi davantage sa portée à destination de l'Europe et au-delà. Grâce à notre plaque tournante mondiale de Toronto-Pearson, ce nouveau service reliera commodément notre vaste réseau nord-américain directement à Bruxelles, où notre partenaire commercial Star Alliance Brussels Airlines propose un large éventail de correspondances pour l'Europe et l'Afrique », a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, d'Air Canada.

« Siège de l'Union européenne, de l'OTAN et de nombreuses grandes sociétés, Bruxelles est une destination mondiale majeure. Nos nouveaux vols à Toronto, associés à notre service à Montréal, permettent aux voyageurs d'affaires d'Amérique du Nord de profiter de liaisons extrêmement pratiques avec cette importante ville européenne. Air Canada propose une multitude d'options de voyage entre l'Amérique du Nord et l'Afrique via Bruxelles, et démontre ainsi la force de son réseau et de ses partenariats offrant des choix inégalés à ses clients. »

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours des vols AC886 Toronto (YYZ) Bruxelles (BRU) 18:30 07:45 + 1 jour Mer., jeu., ven., sam. et dim. AC887 Bruxelles (BRU) Toronto (YYZ) 10:45 12:45 Lun., jeu., ven., sam., dim.

L'horaire est pensé pour offrir des correspondances pratiques avec les réseaux respectifs d'Air Canada et de Brussels Airlines à Toronto et à Bruxelles. Les vols permettront d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan et de bénéficier des avantages réciproques associés au réseau Star Alliance. En outre, les clients admissibles pourront profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable dans les aéroports qui en sont dotés, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges. À Toronto, les clients de marque admissibles auront également accès à la Suite Signature Air Canada, reconnue par Skytrax comme la meilleure expérience de restauration du monde dans un salon de classe affaires.

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays.

