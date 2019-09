Le congrès mondial des solutions IoT 2019 portera essentiellement sur la croisée de l'IoT industriel, de la blockchain et de l'intelligence artificielle, ainsi que de l'avantage qu'ils offrent aux entreprises





BARCELONE, Espagne, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le congrès mondial des solutions IoT (IoTSWC) de 2019, le plus grand événement international axé sur l'innovation dans l'industrie de l'internet des objets (IIoT), sera de retour au Gran Via de Fira de Barcelona du 29 au 31 octobre. Pour sa cinquième année, l'IoTSWC dévoilera l'étendue réelle de la transformation numérique dans différents secteurs des industries et des entreprises qui intègrent des technologies de rupture telles que l'IoT, la blockchain et l'intelligence artificielle dans leur activité.

L'espace d'exposition rassemblera plus de 400 exposants, dont des fournisseurs mondiaux de solutions IoT, d'intelligence artificielle et de blockchain. L'IoTSWC hébergera également une zone de test avec 10 plateformes expérimentales conçues pour appliquer de nouvelles solutions et les tester dans des conditions opérationnelles réelles qui présenteront des solutions aux défis tels que : comment les éoliennes sur les parcs éoliens peuvent-elles être réparées à distance ? Y aura-t-il des polices d'assurance variables qui s'adapteront à notre mode de conduite ? Comment peut-on lutter contre les cyberattaques affectant la sécurité des voitures autonomes ? Comment surveiller la pollution de l'eau d'une rivière ? Comment détecter les pertes d'énergie dans les réseaux de distribution de gaz ? Et comment peut-on connaître l'état des cultures en temps réel ?

Le programme du congrès s'articulera autour de neuf thèmes : les technologies facilitant l'IdO, le transport connecté ; la fabrication ; l'énergie et l'approvisionnement ; le secteur de la santé ; la construction et les infrastructures ; l'intelligence artificielle et la blockchain. Plus de 400 intervenants devraient participer à quelques 200 sessions, y compris des exposés, des tables rondes et des présentations. Le congrès se concentrera principalement sur les meilleures pratiques et les réussites d'entreprises qui ont acquis des avantages concurrentiels significatifs. Parmi la liste des orateurs, notons l'analyste américain Joe Barkai, dirigeant de grandes entreprises technologiques telles que ABB, Dell, Ericsson, Google Cloud, Huawei, IBM, Hitachi, Microsoft, SAS, Wipro, Fiware, Honeywell, Amazon Web Services, Thingstream, ainsi que des entreprises qui utilisent déjà des solutions IoT telles que Hugo Boss, Uber, Airbus, Sanitas, le groupe Carrefour, Daimler Motors, Ibercaja, Roca, SNCF Réseau, Maersk GTD et Brussels Airport, entre autres.

Organisé par la Fira de Barcelone en partenariat avec l'Industrial Internet Consortium, l'IoTSWC 2019 a déjà confirmé la présence de sponsors tels que Arm, Deloitte, Emnify, Fiware, Hitachi, Kaspersky, Libelium, Linux Edge Foundation, Microsoft, Nutanix, Orange, Relayr, SaS, ThingsO2, T-Systems, Siemens, Thingstream, Vodafone, Wipro Digital et Zyfra.

