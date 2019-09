Deutsche Finance America annonce des placements américains fermés d'une valeur de 1,5 milliard de dollars pour la première année





Après des investissements en capitaux via une JV à New York, Beverly Hills, South Beach Miami, Boston, Boulder, et Minneapolis, l'entreprise semble miser sur le succès d'une stratégie d'investissement multisectorielle et multi-marchés

DENVER et MUNICH, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Deutsche Finance America (« DFA ») est fière de célébrer son premier anniversaire, après la création par Jason Lucas, associé directeur, et la société-mère Deutsche Finance Group ("DFG") de la plateforme de fonds privés d'investissements immobiliers.

Au cours de sa première année d'activité, DFA est parvenu à acquérir huit investissements pour un montant total de près de 610 millions de dollars en capitaux et 1,5 milliards de dollars de capitalisation visée. Les investissements comprennent notamment des développements et redéploiements immobiliers en coentreprise avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Ces projets de logements étudiants, d'hôtels, de résidences ou encore d'espaces verts sont développés à New York, Beverly Hills, South Beach Miami, Boston, Boulder, et Minneapolis. (Plus de détails sur https://dfamerica.com/investments)

Le Dr Sven Neubauer, CIO de DFG, a commenté : « La première année d'activité de DFA dépasse de loin mes attentes aussi bien en termes de quantité que de qualité dans la recherche et la réalisation des investissements. Nous avons des objectifs de croissance ambitieux pour le marché américain qui reste un marché stratégique pour notre base croissante d'investisseurs ».

M. Lucas a ajouté : « Je suis ravi de la réussite de notre équipe. Dans l'année qui se présente, nous prévoyons de poursuivre les investissements avec nos meilleurs partenaires d'exploitation, là où nous pouvons offrir des performances ajustées au risque exceptionnelles à travers des produits et marchés variés ».

À PROPOS DE DEUTSCHE FINANCE AMERICA

DFA appartient à Deutsche Finance Group, une importante société internationale de gestion d'investissements établie en 2005, qui possède plus de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion et d'investissements, et qui est présente sur plus de 46 marchés. Le groupe est spécialisé dans les investissements sur les marchés privés de l'immobilier et des infrastructures. DFG emploie plus de 80 personnes et son siège se trouve à Munich avec des bureaux à Londres, Denver, Zurich et ainsi qu'au Luxembourg. Le groupe appartient au secteur privé et les entreprises individuelles en son sein sont réglementées par la BaFin, l'autorité fédérale de supervision financière en Allemagne. https://dfamerica.com

