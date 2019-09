Relier les gens et les lieux de l'Ontario grâce à l'amélioration de ponts





COMTÉ D'ELGIN, ON, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Des réseaux modernes et fiables de routes et de ponts sont essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens, améliorer leur qualité de vie et favoriser la croissance des collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, a annoncé le financement de deux projets d'infrastructure dans le nord-est de l'Ontario.

Dans la collectivité de la Première Nation des Mississaugas de New Credit, on remettra en état le pont no13 en remplaçant le tablier existant et la structure sous-jacente. Ce projet comprendra l'imperméabilisation, l'amélioration des approches du pont et le pavage. Ces améliorations permettront aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes de se déplacer de façon plus sécuritaire et plus fiable.

Dans le comté d'Elgin, on remplacera le pont de Port Bruce par un pont à deux voies de 77 mètres doté de trottoirs et de pistes cyclables. Le projet facilitera le transport actif, rétablira l'accès permanent au ruisseau Catfish et rendra les déplacements plus sûrs pour les résidents et les visiteurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Ontario alloue plus de 1,8 million de dollars aux deux projets.

Citations

« Il est essentiel d'améliorer les routes et les ponts du Canada pour soutenir la croissance à long terme des collectivités de l'Ontario. Une fois terminés, ces importants projets dans le comté d'Elgin et la collectivité de la Première Nation des Mississaugas de New Credit permettront aux résidents de se déplacer en toute sécurité et de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille et leurs amis. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Avec l'aide du gouvernement du Canada, nous sommes en mesure de terminer les travaux de réparation et de remplacement du pont no 13. Ces travaux assureront la sécurité des résidents des Mississaugas de New Credit et des nombreux visiteurs qui utilisent le pont no 13. Nous nous réjouissons que nos bonnes relations nous assurent que tous les points d'accès au sein de notre Première nation sont sûrs et solides sur le plan structurel. »

R Stacey Laforme, chef de la Première Nation des Mississaugas de New Credit

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour le comté d'Elgin. Pour notre collectivité, l'effondrement du pont de Port Bruce a posé un certain nombre de défis, dont la sécurité, la logistique et le mouvement de la circulation sur le ruisseau Catfish. Pour notre Conseil, cette défaillance coûteuse de l'infrastructure a rendu difficile la planification de priorités concurrentes. Le plan d'infrastructure Investir dans le Canada, fournira une aide financière substantielle et dont nous avons grandement besoin pour la reconstruction du pont de Port Bruce. Le comté d'Elgin célèbre non seulement le soutien financier que nous recevrons dans le cadre de ce programme, mais aussi ce qui se produit lorsque différents ordres de gouvernement s'associent pour répondre aux besoins de ses citoyens. »

Duncan McPhail, conseiller du comté d'Elgin

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Document d'information

Document d'information - Relier les gens et les lieux de l'Ontario grâce à l'amélioration de ponts

Document d'information

Relier les gens et les lieux de l'Ontario grâce à l'amélioration de ponts

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera deux projets d'amélioration de pont en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN). La province de l'Ontario leur consacre plus de 1,8 million de dollars, tandis que la Première Nation et la municipalité assumeront le reste des coûts des projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du

projet Lieu Détails concernant le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal / de

la Première Nation Remise en

état du pont

no13 Première

Nation des

Mississaugas

de New

Credit Le projet consiste à remettre

en état le pont no13 en

remplaçant le tablier existant

et la structure sous-jacente et

en l'intégrant à la structure

existante. Les travaux

comprendront également

l'imperméabilisation,

l'installation de nouvelles

dalles d'approche et le

pavage. 654 524 $ 159 966 $ 132 337 $ Remplacement

du pont de Port

Bruce Comté

d'Elgin Le projet consiste à enlever et

à remplacer le pont temporaire

à une travée par un pont à

deux voies de 77 mètres avec

trottoirs et voies cyclables. 2 500 000 $ 1 666 500 $ 1 365 082 $

