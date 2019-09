Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour améliorer la sécurité économique des femmes de Terre-Neuve-et-Labrador





Des projets qui aideront les femmes qui fuient la violence conjugale à réintégrer le marché du travail et l'ensemble des femmes à trouver des emplois dans les secteurs des ressources naturelles et de la construction

ST. JOHN'S, NL, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à faire progresser l'égalité des genres et reconnaît que la création d'un nombre plus important de possibilités qui permettront aux femmes de s'affirmer peut jouer un rôle important dans la promotion de l'autonomisation des femmes dans tous les secteurs de la vie au Canada. En investissant dans des projets qui améliorent la sécurité économique des femmes, nous aidons à faire en sorte que les femmes, les familles et les collectivités puissent prospérer, ce qui signifie une économie plus forte pour toute la population canadienne.

C'est pourquoi, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones et député de St. John's Sud--Mount Pearl, a annoncé au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, un investissement total de 611?242 $ pour appuyer deux projets qui amélioreront la sécurité économique et la prospérité des femmes à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le St. John's Status of Women Council recevra 271?862 $ pour aider les survivantes de violence fondée sur le sexe en collaborant avec des intervenants afin d'offrir des ressources aux employeurs pour les aider à adopter des politiques et des stratégies relatives au milieu de travail qui favoriseront la réintégration au marché du travail des femmes fuyant la violence conjugale. Leur travail servira à appuyer le changement qui doit être apporté à la loi en ce qui concerne les congés payés pour les victimes de violence conjugale à Terre-Neuve-et-Labrador.

La Women in Resource Development Corporation recevra 339?380 $ pour aider à résoudre les problèmes liés aux syndicats des métiers de la construction afin d'améliorer l'accès des femmes aux emplois spécialisés et techniques dans les secteurs des ressources naturelles et de la construction.

Il s'agit là de deux des 45 projets approuvés dans le cadre du Programme de promotion de la femme dans deux appels de propositions intitulés Promouvoir la sécurité économique des femmes et Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones. Ces projets s'appuieront sur les efforts déployés actuellement afin d'accroître l'autonomisation économique des femmes et de faire progresser l'égalité des genres pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

«?Ces projets sont si importants : ils créent les bonnes conditions pour que les femmes puissent s'épanouir dans leur carrière - et dans leur vie. En finançant des organismes comme St. John's Status of Women Council et Women in Resource Development Corporation qui oeuvreront pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de progresser, nous veillons à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens aient une chance réelle et équitable de réussir, peu importe leur genre. Notre gouvernement sait que lorsque nous investissons dans les femmes, nous renforçons l'économie pour tout le monde.?»



L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?Aider les survivantes de la violence fondée sur le sexe à trouver une place dans la main-d'oeuvre et favoriser l'autonomisation des femmes en leur donnant les moyens de réussir dans les secteurs des ressources et de la construction sont des moyens de faire progresser l'égalité entre les sexes et de veiller à la prospérité de Terre-Neuve-et-Labrador. Le financement de ces projets fera une réelle différence dans la vie des gens partout dans la province.?»

L'honorable Seamus O'Regan, CP, député

Ministre des Services aux Autochtones

Député de St. John's Sud--Mount Pearl

« Le St. John's Status of Women Council dirige un nouveau projet qui apportera une contribution importante à la recherche et qui permettra de combler des lacunes en matière de politiques relatives à la violence conjugale et à ses conséquences sur le marché du travail provincial. »

Mary Shortall, présidente

St. John's Status of Women Council

« La Women in Resource Development Corporation aide depuis plus de 30 ans les femmes à se trouver des emplois intéressants dans les secteurs des ressources naturelles et de la construction. Le nouveau projet que nous avons annoncé aujourd'hui aidera encore plus de femmes à accéder à ces importants domaines de l'économie et nous sommes ravis que le gouvernement du Canada appuie nos efforts. »

Carolann Harding, présidente du conseil d'administration

Women in Resource Development Corporation

Faits en bref

La McKinsey Global Institute estime que l'adoption de mesures pour favoriser l'avancement de l'égalité des genres - comme augmenter la participation des femmes au marché du travail et leur assurer une meilleure représentation dans le secteur des technologies - enrichirait le PIB du Canada de 150 milliards de dollars d'ici 2026.

de 150 milliards de dollars d'ici 2026. Les femmes sont toujours touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. La comparaison des salaires horaires médians des femmes et des hommes de 15 ans et plus et du travail à temps plein au Canada en 2018 permet de constater que les femmes gagnaient seulement 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. Les femmes en âge de travailler (25 à 54 ans) sont également beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, représentant 75 % de tous les travailleurs à temps partiel dans cette tranche d'âge en 2018. Un peu plus du quart (27 %) des femmes en âge de travailler à temps partiel ont déclaré que les responsabilités liées à la garde d'enfants expliquaient pourquoi elles travaillaient à temps partiel en 2018[i].

en 2018 permet de constater que les femmes gagnaient seulement pour chaque dollar gagné par les hommes. Les femmes en âge de travailler (25 à 54 ans) sont également beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, représentant 75 % de tous les travailleurs à temps partiel dans cette tranche d'âge en 2018. Un peu plus du quart (27 %) des femmes en âge de travailler à temps partiel ont déclaré que les responsabilités liées à la garde d'enfants expliquaient pourquoi elles travaillaient à temps partiel en 2018[i]. La sécurité économique se compose de la sécurité sociale de base, définie par l'accès aux besoins fondamentaux comme la santé, l'éducation et le logement.

Document d'information

Femmes et Égalité des genres Canada -- Programme de promotion de la femme

Femmes et Égalité des genres Canada fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre à mesure aux enjeux nouveaux.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appels de propositions - Promouvoir la sécurité économique des femmes et Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones

Le 2 octobre 2017, le ministre a lancé deux appels de propositions. Le premier, intitulé Promouvoir la sécurité économique des femmes, invitait des organismes à présenter une demande de financement pour des projets destinés à améliorer la sécurité économique des femmes et à faire progresser l'égalité des genres au Canada. Dans le cadre de cet appel de propositions, plus de 30 projets bénéficieront d'un financement total s'élevant à 10 millions de dollars.

Ce premier appel à propositions est divisé en deux thèmes. Le premier, Aplanir les obstacles systémiques grâce au partenariat, fournit un financement pour s'attaquer aux principaux obstacles qui limitent la sécurité économique des femmes. Ce thème comprend, sans s'y limiter, l'accessibilité des services de garde d'enfants et les disparités et écarts salariaux. Le second thème, Mobiliser le secteur privé et augmenter ses investissements dans la cause des femmes, encourage des organismes à s'associer au secteur privé pour trouver des solutions novatrices qui contribueront à faire progresser la sécurité économique des femmes.

Le second appel de propositions, intitulé Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones, invite des organismes à favoriser la collaboration entre les femmes autochtones, les organisations autochtones, leurs collectivités et le secteur privé à l'appui de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes autochtones de tout le Canada. Quinze projets de tout le pays recevront près de 5 millions de dollars dans le cadre de cet appel de propositions.

Projets St. John's

L'annonce d'aujourd'hui portait sur deux projets à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui recevront une aide financière du gouvernement fédéral dans le cadre de l'appel de propositions intitulé Promouvoir la sécurité économique des femmes :

St. John's Status of Women Council

Nom du projet : Les femmes, le travail, et la violence conjugale : améliorer la sécurité économique des femmes au moyen de changements législatifs

Financement : 271 862 $

Le St. John's Status of Women Council collaborera avec des intervenants afin d'offrir des ressources aux employeurs pour les aider à adopter des politiques et des stratégies relatives au milieu de travail qui favoriseront la réintégration au marché du travail des femmes fuyant la violence conjugale. Leur travail servira à appuyer le changement qui doit être apporté à la loi en ce qui concerne les congés payés pour les victimes de violence conjugale à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le St. John's Status of Women Council travaille depuis 1972 en faveur de l'égalité des genres et de la justice, par l'activisme politique, la collaboration communautaire et la création d'un espace sécuritaire et inclusif pour les femmes de la région de St. John's. Il collabore également avec un réseau d'organisations de femmes de Terre-Neuve-et-Labrador.

Women in Resource Development Corporation

Nom du projet : Améliorer la sécurité économique des femmes en relevant et en éliminant les obstacles institutionnels à l'adhésion syndicale dans les métiers de la construction

Financement : 339 380 $

Women in Resource Development Corporation inspirera le changement dans les syndicats des métiers de la construction pour améliorer l'accès des femmes aux métiers spécialisés et techniques dans les secteurs des ressources naturelles et de la construction. Elle recueillera de l'information, fera une évaluation des besoins, préparera et mettra en oeuvre un plan d'action et fera connaître les résultats de son travail.

Women in Resource Development Corporation contribue à accroître la participation des femmes dans les métiers et les technologies en oeuvrant pour surmonter les difficultés qu'il y a à attirer, recruter, maintenir en poste et faire avancer les femmes dans ces secteurs. Elle offre des services d'exploration de carrières, d'orientation professionnelle et d'aide à l'emploi aux employés, et des services-conseils en matière de recrutement et de rétention ainsi que de la formation aux employeurs. Elle travaille également avec des intervenants clés, comme des institutions de formation, des employeurs, des syndicats, des groupes gouvernementaux et communautaires.

