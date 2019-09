EDC et CARE Canada célèbrent dix ans de partenariat novateur





Le programme Au-delà des exportations, au service du développement international

et de l'autonomisation des femmes, est renouvelé pour cinq ans.

OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, pour souligner les dix ans de leur action humanitaire commune, Exportation et développement Canada (EDC) et CARE Canada ont annoncé ensemble le renouvellement du programme Au-delà des exportations pour cinq années supplémentaires.

Depuis 2009, EDC et CARE Canada font équipe par l'entremise du programme Au-delà des exportations. Par un apport en expertise commerciale et en investissements financiers, il vise à aider CARE à mettre en oeuvre des programmes économiques dans les pays en développement.

« Ce partenariat est la preuve que l'entrepreneuriat et tout simplement de bonnes pratiques d'affaires peuvent faire reculer la pauvreté et renforcer les communautés », a affirmé Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d'EDC. « Non seulement je suis fière des fruits de notre travail, mais je suis aussi extrêmement reconnaissante qu'une organisation comme CARE existe et qu'elle nous permette de participer à sa mission d'une si belle façon. »

Au-delà des exportations se divise en deux volets. Le premier est un programme de détachement de quatre mois, dans le cadre duquel des employés d'EDC sont affectés dans des bureaux de CARE à l'étranger. Jusqu'à maintenant, 38 employés ont mis leur savoir-faire à la disposition de communautés de neuf pays, dont l'Équateur, l'Inde, le Maroc, le Pérou et la Zambie. Le deuxième volet est un programme de subventions pour le développement d'entreprises, qui sert à financer les programmes de CARE et donc à accomplir sa mission : sauver des vies, éradiquer la pauvreté et accroître la justice sociale. Le renouvellement d'Au-delà des exportations s'accompagne d'un élargissement du volet de subventions : l'intégration d'une dimension de lutte contre les changements climatiques donnera des moyens d'agir aux populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes filles, qui seront bénéficiaires actives des subventions.

À ce jour, le partenariat entre EDC et CARE Canada a touché plus de 500 000 personnes partout dans le monde.

« Je suis très heureuse que nous continuions à travailler avec EDC. C'est un partenariat qui, dans les dix dernières années, a beaucoup contribué à mobiliser les gens pour mettre fin à l'inégalité », a souligné Mara O'Brien James, présidente et chef de la direction par intérim de CARE Canada.

« Grâce à notre partenariat avec EDC, nous pouvons compter sur une mine de spécialistes talentueux de la finance et des chaînes de valeur. À notre tour, nous pouvons montrer l'importance de travailler avec les communautés locales, d'être à l'écoute des femmes et des jeunes filles, et de travailler avec les leaders au coeur de la sphère canadienne du commerce international pour apporter des changements durables. À CARE Canada, nous savons qu'il est impossible d'éradiquer la pauvreté et de régler la crise climatique tant que l'égalité des droits et des chances ne sera pas atteinte - et ce partenariat nous aide à nous rapprocher de cette égalité. »

En plus de son partenariat avec CARE Canada, EDC est fière du travail de sa filiale FinDev Canada, qui offre des solutions financières novatrices aux entreprises des économies émergentes afin d'encourager la création d'emplois, l'autonomisation économique des femmes et l'atténuation des changements climatiques.



À compter de septembre, quatre employés d'EDC seront affectés pendant quatre mois au Kenya, en Zambie et au siège social de CARE à Ottawa. Leurs mandats, axés sur les partenariats et la mobilisation de ressources, la communication et le soutien des changements transitoires, visent à renforcer la capacité de CARE à accomplir sa mission.

Voici quelques témoignages d'employés d'EDC qui ont pris part au programme Au-delà des exportations :

« J'espère avoir eu sur les gens en Zambie et mes collègues à CARE ne serait-ce qu'une infime partie de l'effet qu'ils ont eu sur moi. Je suis fier d'être au service d'une organisation pour laquelle l'entraide vaut l'investissement et qui donne l'occasion à ses employés de s'épanouir grâce à ce genre de partenariat. »



Jeff Tanz, directeur de groupe d'EDC, affecté en Zambie

« Lors d'une séance d'information sur l'épargne réunissant de nombreuses femmes ayant mis leurs économies en commun pour leurs entreprises, une des participantes n'a pas hésité à dire à quel point le projet lui avait donné le courage et la confiance nécessaires pour persévérer et arriver à exploiter son commerce. EDC a de quoi être fière de ce partenariat. »



Andrea Gardella, économiste principale d'EDC, affectée au Maroc

« Mon travail consistait à outiller les Zambiens pour qu'ils deviennent financièrement autonomes et, parallèlement, à faciliter l'accès aux nécessités de la vie dans les régions rurales du pays. J'ai pu constater de mes propres yeux le travail remarquable que CARE accomplit partout dans le monde. Je suis reconnaissante d'avoir pu y jouer un rôle, aussi petit soit-il. »

Megan Murray, directrice régionale d'EDC, affectée en Zambie

