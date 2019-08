Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport du port de Corner Brook pour acheminer les marchandises vers le marché





CORNER BROOK, NL, le 30 août 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, députée pour Long Range Mountains, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'un important investissement de 5,5 millions de dollars destiné à un projet qui contribuera à l'efficacité des activités du port de Corner Brook et à l'acheminement des marchandises canadiennes vers les marchés étrangers.

L'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, a fait l'annonce d'un investissement de 850 000 $ dans le cadre du projet pour le compte du gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. La Corner Brook Port Corporation, Logistec et la Corner Brook Pulp & Paper verseront respectivement 2 325 000 dollars, 1 700 000 dollars et 625 000 dollars au projet.

Un nouvel entrepôt servant au stockage des marchandises sera construit et un nouvel appareil de levage servant au chargement et au déchargement des porte-conteneurs sera acheté et installé. Ce projet permettra d'expédier directement les marchandises vers les marchés internationaux, ce qui accélérera la livraison aux clients. Le projet diminuera également la circulation des poids lourds et réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la productivité et optimisera l'utilisation du port.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 100 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au coeur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

Citations

« Le transport et la circulation des marchandises et des personnes représentent un élément essentiel de notre économie à l'échelle locale, régionale et nationale. L'investissement annoncé ici aujourd'hui renforcera notre réseau de transport en s'attaquant aux contraintes urgentes en matière de capacité au port de Corner Brook et favorisera une prospérité à long terme pour notre population. »

Gudie Hutchings

Député pour Long Range Mountains

«?Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces.?»

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Ces fonds démontrent notre engagement en vue de soutenir la croissance économique continue dans l'ouest de Terre-Neuve. Cet élément d'infrastructure supplémentaire permettra au port de Corner Brook d'accroître ses activités grâce à des occasions d'exportation qui pourraient avoir des retombées économiques régionales importantes. »

Jackie Chow

Chef de la direction, Corner Brook Port Corporation

« Le port de Corner Brook est devenu un carrefour important pour les expéditions et est essentiel à l'économie de la région. Ce projet servira de catalyseur à l'activité économique croissante de la région et au commerce outremer. Je me réjouis des occasions futures qui découleront de ce financement de notre gouvernement. »

L'honorable Dwight Ball

Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'investissement, annoncé aujourd'hui, de fonds fédéraux et provinciaux dans l'infrastructure de transport au port de Corner Brook jouera un rôle de premier plan en contribuant à la vitalité des réseaux de transport du Canada, tout en assurant l'avenir du secteur forestier et de la Corner Brook Pulp and Paper Ltd. En plus de créer des emplois à Corner Brook et dans les environs, le projet améliorera notre capacité d'acheminer des produits vers les marchés et concrétisera notre engagement de soutenir, faire croître et diversifier le secteur forestier. »

L'honorable Gerry Byrne

Ministre des Pêches et des Ressources de la terre, et député provincial de Corner Brook

Faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable joue un rôle clé dans la croissance économique du Canada . Le Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2015 et 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sauf le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars.

