Le gouvernement du Canada versera 250 millions de dollars au Québec pour l'aider à payer les frais liés à la migration irrégulière





OTTAWA, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il versera 250 millions de dollars au gouvernement du Québec dans le cadre de son entente de partage des coûts liés au soutien des demandeurs d'asile qui cherchent à obtenir la protection du Canada.

Nous apprécions les efforts extraordinaires déployés par le gouvernement du Québec, qui a veillé à ce que les personnes vulnérables aient accès à un logement temporaire et aux services de base, peu après avoir fait l'objet d'un contrôle rigoureux à la frontière.

Bien que le nombre de migrants qui franchissent la frontière pour entrer au Québec continue de diminuer d'une année à l'autre, la province a accueilli plus de 90 % de ceux qui ont franchi la frontière entre les points d'entrée officiels en 2017 et 2018. Nos gouvernements ont travaillé ensemble pour gérer la frontière et établir l'infrastructure nécessaire au traitement sécuritaire des demandes.

Le financement accordé au gouvernement du Québec l'aidera à faire face aux coûts extraordinaires encourus par la province en raison de l'afflux de demandeurs d'asile en 2017 et 2018.

Le gouvernement du Canada continue d'assurer l'intégrité des frontières canadiennes tout en respectant ses obligations internationales de maintenir un système de protection des réfugiés fondé sur l'équité et la compassion.

Citations

« L'augmentation au cours des 2 dernières années du nombre de migrants irréguliers qui entrent au Canada par le Québec a imposé au gouvernement du Québec des pressions particulières et sans précédent. Nous apprécions sa collaboration pour la gestion de cet enjeu. »

- L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances et ministre par intérim des Affaires intergouvernementales et du Commerce intérieur

« Le gouvernement du Canada vise d'abord et avant tout à assurer la bonne gestion du système canadien d'immigration et d'asile et à faire en sorte que les flux de migration soient gérés de façon sécuritaire et ordonnée. Le gouvernement du Québec a été et continue d'être un partenaire extraordinaire. Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration avec lui. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

Liens connexes

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 15:33 et diffusé par :