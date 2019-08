La première montagne russe à vol libre au Canada sera inaugurée à La Ronde en 2020





Vipère est la nouvelle montagne russe sur rail vertical et à rotation libre

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - La Ronde, la destination numéro un au Québec qui offre des sensations fortes et du divertissement pour toute la famille, inaugurera pour sa saison 2020, Vipère, première montagne russe à vol libre au Canada. Vipère entraîne les amateurs de montagnes russes à un autre niveau de sensations fortes, dans un périple de culbutes inattendues, de plongeons en chute libre et de voltige qui défient la loi de la gravité. À bord de ce nouveau manège à couper le souffle, les passagers vivent l'impression d'apesanteur alors qu'ils sont propulsés hors des confins d'un rail traditionnel.

« La Ronde a pris l'engagement d'offrir, saison après saison, des expériences novatrices, » commente Janine Durette, présidente du parc. « Avec sa configuration à la fine pointe, Vipère se distingue de tous les autres manèges qu'on trouve au pays. L'expérience incomparable de se retrouver à l'extérieur de chaque côté du rail procure des sensations fortes extrêmes, que seul un parc Six Flags comme La Ronde peut offrir. »

Vipère est constituée d'une immense structure massive sur un rail en serpentin à laquelle sont attachés des véhicules munis d'ailes. Le véhicule entreprend son périple en empruntant un ascenseur vertical d'une hauteur de 33 mètres avant d'être propulsé sur un parcours grisant autour d'un rail ondulant et comportant de multiples plongeons en chute libre et des tours et inversions à 360 degrés qui font que les passagers se retrouvent sens dessus dessous.

Quelques caractéristiques de Vipère :

Quatre véhicules munis d'ailes qui se déploient à l'extérieur du rail et comptant chacun 8 sièges, quatre côte à côte et dos à dos.

Des tours et inversions à 360 degrés entraînant les passagers, sens dessus dessous, dans un plongeon faisant vivre une sensation d'apesanteur.

Chaque véhicule tourne librement sur lui-même, pour une expérience différente chaque fois qu'on monte à bord.

La montagne russe Vipère sera inaugurée à la fin du printemps 2020. Pour plus d'information au sujet de Vipère et de la prochaine saison de La Ronde, visitez https://www.sixflags.com/fr/larondefr/newfor2020.

La Ronde annonce également le début de la mise en vente des Passeports-saison 2020 lors du Solde Éclair du week-end de la fête du Travail. L'offre est encore plus avantageuse que celle de l'année dernière alors que La Ronde offre un rabais de 70 % sur le Passeport-saison de 2020.

Du 29 août au 2 septembre, les visiteurs de La Ronde pourront profiter du surclassement gratuit au Passeport-saison Or à l'achat de chaque Passeport-saison. De plus, ils recevront un billet Or gratuit pour une amie ou un ami qui pourra visiter La Ronde la journée de son choix cet automne. Les Passeports-saison donnent droit à l'entrée à La Ronde et à tous les autres parcs d'attractions de Six Flags ainsi qu'au stationnement gratuit certains jours et des spéciaux sur les billets d'un jour pour des amis.

Au cours du Solde Éclair, les visiteurs qui souscriront un abonnement recevront aussi un billet Or d'un jour gratuit. Offert depuis l'année dernière à La Ronde, le programme d'abonnement de Six Flags offre aux visiteurs un vaste éventail d'avantages, y compris le stationnement préférentiel à chacune de leur visite, des boissons gazeuses à volonté, 50 % de rabais sur presque toute la nourriture et la marchandise vendues au parc, et autres avantages exclusivement offerts aux membres.

À propos de La Ronde et Six Flags

La Ronde est la propriété de Six Flags Entertainment Corporation, le plus grand regroupement de parcs thématiques régionaux au monde avec des revenus de 1,5 milliard de dollars et 26 parcs situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis 58 ans, Six Flags divertit des millions de familles avec ses montagnes russes de calibre mondial, ses manèges thématiques, ses parcs aquatiques et autres attractions uniques. Pour en savoir plus, visitez www.sixflags.com

