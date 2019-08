Lima 2019 : Aperçu du jour 7 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne

L'Équipe parapanaméricaine canadienne a ajouté sept autres médailles (une d'or, deux d'argent, et quatre de bronze) à sa récolte aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 mercredi et s'est assurée d'une autre demain grâce à une victoire en demi-finale...

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage aujourd'hui à Saguenay pour rencontrer les élus et partenaires du milieu du loisir et du sport de la région du...