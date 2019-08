Temenos annonce l'acquisition du numéro un américain de la banque numérique en mode SaaS, Kony, pour accélérer Temenos Infinity, son produit révolutionnaire de front office numérique dans le Cloud et renforcer sa stratégie aux États-Unis





Temenos (SIX : TEMN), la société de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui son accord pour acquérir Kony Inc, le numéro un américain du SaaS bancaire numérique en forte croissance. Cette acquisition renforce considérablement la taille et les capacités de Temenos aux Etats-Unis, ajoute une expertise numérique significative et accélère Temenos Infinity, le produit de front office numérique révolutionnaire, qui compte plus de 500 clients bancaires et est reconnu comme l'un des leaders par les plus grands cabinets d'analystes tels que Forrester, Gartner, Ovum et IDC. Thomas E. Hogan, Président Directeur Général de Kony, deviendra Président de Temenos pour l'Amérique du Nord et rejoindra le Comité Exécutif de Temenos, à compter de la date de clôture de l'acquisition. Temenos a accepté d'acquérir Kony pour une valeur d'entreprise de 559 millions de dollars et un complément de prix de 21 millions de dollars, sous réserve des autorisations réglementaires.

Kony a réalisé une croissance rapide auprès de banques de premier plan et de moyennes entreprises aux États-Unis ainsi qu'à l'échelle internationale avec son produit Kony Digital Banking Experience (Kony DBX) qui est reconnu comme un leader par les cabinets d'analystes les plus importants tels que Gartner, Forrester et IDC. Avec 1 500 employés et une expertise approfondie des technologies numériques et du Cloud computing, Kony a accompagné les banques dans la transformation de l'expérience de leurs clients avec des applications bancaires numériques et sa plateforme de pointe, le tout servi par un modèle Cloud SaaS hébergé.

Le produit Kony DBX propose une suite d'applications bancaires mobiles offrant des expériences multicanal exceptionnelles, notamment le support des interfaces conversationnelles, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et les technologies portables. La clé de ce succès est la plateforme de développement de Kony qui accélère les cycles de produits et augmente l'agilité en réduisant la charge sur l'informatique bancaire pour concevoir et revaloriser les expériences utilisateur. Les clients bancaires de Kony ont été en mesure de transformer l'expérience bancaire avec une augmentation de plus de 20% des dépôts mobiles, une augmentation de 64% des paiements par carte de crédit mobile et une réduction significative du taux d'abandon de 20% à 3%.

La force combinée de Temenos, de Kony et de la société Avoka, récemment acquise, renforcera encore le produit Temenos Infinity, qui couvre tous les secteurs bancaires verticaux offrant l'acquisition et l'intégration de clients, la banque multicanal, le marketing et la rétention des clients, les paiements, les conseillers financiers, les analyses et risques, le crime financier, la conformité et l'intégration de la clientèle et la gestion de fortune.

Temenos Infinity peut être déployé sur site, dans n'importe quel Cloud ou sous forme d'offre SaaS et dispose de 700 API publiées pour les intégrations. Temenos Infinity peut être facilement implémenté sur n'importe quel système bancaire central ou intégré au produit bancaire central Temenos T24 Transact, leader sur le marché, ce qui donne aux banques la liberté de rénover continuellement leur plateforme bancaire dès la phase de la relation avec le client.

Max Chuard, Directeur Général de Temenos, a déclaré : " L'acquisition de Kony, la première société américaine de services bancaires numériques en mode SaaS, est hautement stratégique et nous permettra de développer plus rapidement nos activités de front office numérique ainsi que nos activités sur les États-Unis tout en étant très rentables et synergiques pour nos autres secteurs. Nous faisons l'acquisition d'un produit de front-office numérique qui a déjà fait ses preuves sur le marché américain et qui est connecté à la plupart des coeurs tiers. Nous ajoutons également une quantité importante de fonctionnalités passionnantes et une facilité à générer des expériences clients qui feront accélérer Temenos Infinity, offrant aux banques en Amérique du Nord et à l'international une expérience client sans égal et un produit bancaire multicanal. Je suis également très heureux d'accueillir Tom Hogan au sein de notre comité exécutif en tant que Président de Temenos Amérique du Nord. Tom est un leader inspirant et chevronné qui possède une riche expérience dans des postes de direction dans le secteur de la technologie et qui jouera un rôle déterminant dans notre succès en Amérique du Nord. Je suis également ravi d'accueillir au sein de Temenos une équipe impressionnante de plus de 1500 personnes de Kony, avec une immense expertise dans les domaines du numérique et du Cloud. Nous vivons une époque vraiment passionnante, car nous continuons d'offrir aux banques la plateforme bancaire numérique la plus avancée sur le plan technologique, leur donnant la liberté d'innover et la rapidité nécessaire pour offrir une expérience client numérique supérieure. "

Thomas E. Hogan, Président du conseil et PDG de Kony, Inc, a déclaré : " Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de rejoindre Temenos et de la valeur combinée que nous apporterons aux institutions financières du monde entier. La puissance du portefeuille Temenos, combinée aux applications bancaires numériques de Kony et à sa plateforme de développement multi-expérience, apportera la suite d'applications la plus robuste du secteur pour fournir service, valeur et efficacité du monde numérique au noyau moderne du secteur. La force, l'envergure et l'engagement de Temenos contribueront également à protéger et à étendre notre innovation leader sur le marché. Au nom des 1500 employés talentueux de Kony, nous sommes fiers et enthousiastes d'unir nos forces à celles de Max Chuard et des hommes et femmes tout aussi talentueux de Temenos et je suis personnellement très fier de devenir le Président de Temenos Amérique du Nord. "

La transaction devrait être finalisée d'ici le début du quatrième trimestre 2019 et est soumise aux approbations réglementaires usuelles. Temenos a accepté d'acquérir Kony pour une valeur d'entreprise de 559 millions de dollars et un complément de prix de 21 millions de dollars, qui sera financé par des liquidités et des dettes. Le chiffre d'affaires total de Kony devrait atteindre environ 115 millions de dollars en 2020, et devrait contribuer à la croissance de Temenos à partir de 2020. Plus de 60 % du chiffre d'affaires total est récurrent, dont la majorité est du SaaS. L'acquisition devrait être neutre en termes de BNPA non-IFRS en 2020, positive à partir de 2021 et devrait permettre d'atteindre les marges du groupe dans les trois ans.

Conférence téléphonique et Webcast

A 18h30 CET / 17h30 GMT / 12h30 EST, Max Chuard, PDG, Takis Spiliopoulos, Directeur financier, et Thomas E. Hogan, Président et PDG de Kony, Inc, seront réunis ce 28 août 2019 pour une conférence téléphonique dans le cadre de l'acquisition, qui pourra être suivie soit en composant les n° de téléphone repris ci-dessous soit par le lien Webcast :

+41 (0) 58 310 50 00 (Suisse, Europe & Reste)

+44 (0) 207 107 0613 (RU)

+1 (1) 631 570 56 13 (USA)

Le Webcast est accessible en cliquant sur ce lien Webcast.

- Fin -

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles native et agnostique du Cloud computing pour le front-office et des services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a démontré qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des coefficients d'exploitation de 25,2 % et un rendement des capitaux propres de 25,0 %, soit 2 fois mieux que la moyenne du secteur. Ces clients investissent également plus de 53 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit 2,5 fois plus que la moyenne du secteur, ce qui prouve que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.temenos.com.

À propos de Kony, Inc.

Kony est un chef de file en pleine croissance dans le domaine des plateformes de développement d'expériences numériques et du marché émergent des plateformes à code de bas niveau, et un leader reconnu dans les services bancaires numériques. Kony Quantum fournit du code de bas niveau sans limites, une plateforme de développement d'applications de nouvelle génération qui offre des expériences numériques riches. Kony DBX est la branche des services bancaires et financiers de Kony, Inc. et est un leader mondialement reconnu dans la transformation de la banque numérique. Avec un portefeuille d'applications modernes et sans entraves alimenté par la plateforme la plus reconnue de l'industrie, Kony DBX permet aux banques et aux caisses populaires de toutes tailles d'accélérer l'innovation - sans compromettre ce qui est essentiel.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kony.com. Joignez-vous à Kony sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 16:50 et diffusé par :