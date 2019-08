Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le Festi Jazz international de Rimouski





QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festi Jazz international de Rimouski, qui se déroule jusqu'au 1er septembre.

La ministre responsable de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 103 150 $ pour soutenir cet événement.

Par la variété et la qualité de ses spectacles, le Festi Jazz international de Rimouski rallie les amateurs de jazz tout en faisant rayonner les musiciens québécois sur la scène internationale.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, verse une somme de 68 150 $ issue du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme accorde quant à lui une aide financière de 35 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Depuis ses débuts, le Festi Jazz international de Rimouski contribue à l'évolution de la musique au Québec et à l'essor de sa relève. Devenu un moment phare dans les agendas culturels du Bas-Saint-Laurent au fil des ans, il attire de nombreuses célébrités du jazz tout en accordant une place de choix aux artistes émergents. Votre gouvernement est heureux de soutenir ce festival, qui se distingue par son programme riche et de grande qualité et qui contribue à propulser les arts et la culture à l'échelle régionale. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient le Festi Jazz international de Rimouski, qui rend la musique jazz accessible au plus grand nombre de personnes possible en offrant une programmation riche et variée. En attirant de nombreux mélomanes d'ici et d'ailleurs, cet événement contribue non seulement à enrichir l'offre événementielle du Bas-Saint-Laurent, mais aussi à dynamiser l'économie de la région. J'invite d'ailleurs les participants à prolonger leur séjour dans les environs et à profiter des magnifiques paysages et des attraits touristiques proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

