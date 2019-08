Partenaires Ninepoint annonce l'établissement de Ninepoint 2019 Société en commandite accréditive de courte durée





TORONTO, 28 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») est heureuse d'annoncer que Ninepoint 2019 Société en commandite accréditive de courte durée (« la société en commandite?») a déposé un prospectus provisoire parallèlement à son placement de parts de la société en commandite (les «?parts?»). Les autorités en valeurs mobilières de chaque province et de chaque territoire du Canada ont délivré un visa pour ce prospectus provisoire. Les parts sont offertes au prix de 25,00 $ la part, la souscription minimale étant de 100 parts (2?500 $).



La société en commandite a retenu les services de Sprott Asset Management LP («?Sprott?») à titre de sous-conseiller de la société en commandite. La société en commandite prévoit fournir des liquidités aux commanditaires au moyen d'une opération de roulement à la Catégorie ressources Ninepoint entre le 15 janvier 2021 et le 28 février 2021.

Objectif de placement de la société en commandite

L'objectif de placement de la société en commandite est d'obtenir une plus-value du capital et des avantages fiscaux importants pour les commanditaires, grâce à l'investissement dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et d'autres titres d'émetteurs dans le secteur des ressources naturelles, le cas échéant.

Avantages fiscaux attrayants

Les sociétés en commandite accréditives sont une des stratégies de réduction d'impôt parmi les plus efficaces offertes aux Canadiens. Sprott prévoit que les investisseurs qui participent à la société en commandite pourront avoir droit à une déduction d'impôt qui correspond à environ 100 % du montant investi.

Expertise dans les ressources naturelles

Sprott, un des plus grands conseillers en placements au Canada dans le domaine des sociétés de petite et de moyenne capitalisation du secteur des ressources naturelles, agira à titre de sous-conseiller de la société en commandite. Au cours de sa longue expérience d'investissement dans le secteur des ressources naturelles, Sprott a pu tisser des liens avec des centaines d'entreprises. Son équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnée est épaulée par des spécialistes techniques qui possèdent de solides antécédents dans l'industrie minière et en géologie.

Le gestionnaire de portefeuille Jason Mayer gérera le portefeuille de la société en commandite et jouira pour ce faire du soutien de l'équipe expérimentée de professionnels en investissement dans le secteur primaire de Sprott.

Placeurs pour compte

Ce placement est effectué par l'entremise d'un consortium de placeurs pour compte dirigé par RBC Marché des capitaux, auquel participent Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières TD inc., Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Placements Manuvie incorporée, Raymond James Ltée, la corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Echelon Wealth Partners Inc.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Située à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements alternatifs du Canada et supervise la gestion d'actifs évalués à quelque 3,1 milliards de dollars. La société a pour mission d'aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices visant à accroître le rendement de leur portefeuille tout en assurant une meilleure gestion du risque. Elle offre toute une gamme de stratégies alternatives, notamment des placements dans des actions nord-américaines, des actions mondiales, ainsi que des actifs réels et autres titres générateurs de revenus.

Ninepoint a été créée pour assumer la gestion de portefeuille des actifs diversifiés canadiens de Sprott Asset Management LP, y compris la gestion de fonds de couverture et de fonds communs de placement gérés activement.

Pour un supplément d'information concernant Partenaires Ninepoint LP, veuillez consulter le site Web www.ninepoint.com . Pour des renseignements sur le placement, vous pouvez nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous écrire à l'adresse invest@ninepoint.com .

À propos de Sprott Asset Management LP

Sprott est un gestionnaire de placements alternatifs et un chef de file mondial spécialisé en placements dans le secteur des métaux précieux et des actifs réels. Sprott est une filiale de Sprott Inc. (la « société »). Par l'entremise de ses filiales au Canada, aux États-Unis et en Asie, la société propose aux investisseurs des stratégies de placements de premier ordre, parmi lesquelles des stratégies de produits inscrits en bourse, de gestion de placements alternatifs et d'investissements privés dans le secteur des ressources naturelles. La société exerce également des activités dans le secteur des banques d'affaires et du courtage, tant au Canada qu'aux États-Unis. Le siège social de Sprott est situé à Toronto et la société a des bureaux à New York, à Carlsbad et à Vancouver. Les actions ordinaires de Sprott sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole (TSX:SII). Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site Web www.sprott.com .

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris notamment ceux que décrivent des expressions comme «?il est prévu que?», «?a l'intention de?», «?envisage?», «?fera?» ou d'autres expressions semblables utilisées pour rendre compte d'activités en lien avec la société en commandite. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques avérés, mais rendent plutôt compte des attentes actuelles du commandité, de Ninepoint et de Sprott quant aux résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Même si le commandité, Ninepoint et Sprott estiment que les hypothèses formulées aux fins des énoncés prospectifs ont un caractère raisonnable, ces énoncés prospectifs n'offrent aucune garantie de rendement à l'avenir. En ce sens, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, eu égard à leur caractère foncièrement incertain. Ni le commandité, ni Ninepoint, ni Sprott ne prennent aucunement en charge l'obligation de mettre à jour publiquement ou autrement de réviser les énoncés ou renseignements prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison qui touche ces renseignements, sauf si cela est exigé par la Loi.

Un prospectus provisoire qui contient des renseignements importants sur ces parts a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités semblables dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Les renseignements que contient ce prospectus provisoire sont toujours susceptibles d'être complétés ou modifiés. Il est possible d'obtenir une copie du prospectus provisoire auprès d'un des courtiers mentionnés plus haut. Aucune vente ou acceptation d'une offre d'achat des titres n'aura lieu avant la délivrance d'un visa pour le prospectus définitif.

