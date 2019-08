Co-operators fait l'acquisition de Cadieux Beauséjour Dupras Inc.





GUELPH, ON, le 27 août 2019 /CNW/ - Co-operators a acheté Cadieux Beauséjour Dupras Inc., à Saint-Jérôme, au Québec.

« Cette acquisition cadre parfaitement avec notre engagement visant à renforcer notre réseau d'agences au Québec », souligne Patrick Décarie, vice-président régional de Co-operators pour le Québec. « Nous sommes impatients d'aider nos nouveaux clients et de nous assurer qu'ils ont accès aux produits d'assurance et de placement dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité financière, et surtout, leur tranquillité d'esprit ».

Le portefeuille de ce cabinet de courtage compte des contrats d'assurance des particuliers et des entreprises. Les contrats d'assurance existants resteront en vigueur jusqu'à leur échéance.

Les clients bénéficieront du service exemplaire d'une coopérative d'assurance canadienne de premier plan qui offre une gamme complète de produits dont l'assurance habitation, automobile, vie, voyage et entreprise.

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 46,7 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe au 1er rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt. Pour en savoir plus, visitez le www.cooperators.ca.

