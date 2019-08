L'Astérix de retour à Halifax au terme d'un déploiement record de 502 jours





HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 26 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Astérix est de retour à Halifax après un déploiement de 502 jours comprenant un grand nombre d'exercices navals internationaux, des opérations en temps réel et des visites diplomatiques dans l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, mer de Chine méridionale, dans l'(océan) Océan Indien, la mer d'Oman et dans le golfe Persique.



Depuis que navire de soutien militaire de la classe Resolve de Federal Fleet Services (FFS) a quitté Halifax le 11 avril 2018, il a parcouru 150 721 milles marins, soit l'équivalent de cinq fois le tour du monde.

Au cours de ce déploiement, l'Astérix a réalisé 197 opérations d'approvisionnement auprès de 40 navires de guerre canadiens, de l'OTAN et d'alliés de 12 pays différents, fournissant 30,8 millions de litres de carburant pour les navires et plus de 530 000 litres de carburant d'avion.

Spencer Fraser, PDG de Federal Fleet Services, a déclaré : « La dernière année et demie a constitué le test ultime pour l'Astérix. Qu'il s'agisse du soutien à la guerre contre le terrorisme dans la mer d'Oman dans le cadre du FOM 150 (force opérationnelle multinationale) ou de l'appui à l'application des sanctions dans la péninsule coréenne, le navire et son équipage combiné de l'équipage de FFS et du personnel des Forces canadiennes ont parfaitement performé. »

Alex Vicefield, PDG d'Inocea, société mère de Federal Fleet Services et de Chantier Davie Canada inc., a déclaré : « Nous sommes fiers des réalisations de l'Astérix depuis un an et demi - c'est un grand plaisir de le revoir après un aussi long déploiement. En octobre, le NM Astérix naviguera jusqu'au Chantier Davie pour un programme d'entretien préventif de routine. »

À propos de FFS et Davie

Federal Fleet Services et Davie font partie du groupe Inocea. Alors que Davie se concentre sur la construction de navires, Federal Fleet s'affaire à la location des navires. Davie est le plus grand chantier naval et le plus expérimenté du Canada. Il est aussi celui qui dispose de la plus grande capacité de production, c'est-à-dire 50 % de la capacité totale au pays. Au cours des six dernières années, Davie a généré plus de 3 milliards de dollars en retombées économiques au Canada et employait jusqu'à tout récemment, directement et indirectement, plus de 3 000 Canadiens. Depuis plus d'un siècle, Davie s'occupe de la construction navale et de la réparation de navires au Canada pour chaque classe de bâtiment naval majeur. Aujourd'hui, Davie est un chef de file dans le domaine du déglaçage, du GNL et de la technologie de positionnement dynamique, ainsi que de la construction de navires militaires et d'autres navires essentiels. Davie est certifié ISO 9001:2015 en assurance qualité ainsi que ISO 14001:2015 en gestion environnementale. Le premier navire ravitailleur construit par Davie, l'Astérix, a été le premier navire militaire à être certifié par l'Alliance verte, le plus important programme volontaire de certification environnementale pour l'industrie maritime en Amérique du Nord.

