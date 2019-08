Résumé du jour 3 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Trois autres médailles pour le Canada





- Le nageur Nicholas Bennett décroche l'or du 100 m brasse

- Greg Stewart gagne l'argent au lancer du poids

- Liam Stanley remporte sa deuxième médaille des Jeux, le bronze au 400 m

LIMA, Pérou, le 25 août 2019 /CNW/ - Le Canada a ajouté trois autres médailles à sa récolte des Jeux parapanaméricains de Lima 2019 dimanche, une d'or, une d'argent et une de bronze pour un total de neuf podiums.

Tableau des médailles :

Or - 3 Argent - 3 Bronze - 3 TOTAL - 9

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE

Nicholas Bennett a ouvert la récolte de médailles du Canada à la piscine dimanche lorsqu'il a été le premier à toucher le mur lors de l'épreuve du 100 m SB14 hommes dans un temps record pour les nageurs canadiens de 1:09.40. L'athlète de 15 ans qui en est à ses premiers Jeux multisports a fracassé le record canadien avec sa course préliminaire avant de réécrire son propre record en finale pour décrocher la médaille d'or. Son coéquipier Tyson MacDonald a terminé au pied du podium en quatrième place. Dans les autres courses, Emma Grace Van Dyk a arrêté le chronomètre à 1:32.83 en finale du 100 m brasse SB14 femmes, un record personnel. La dernière Canadienne dans la piscine, Arianna Hunsicker, a elle aussi terminé la soirée avec un record personnel, 1:06.17, lors du 100 m papillon S9 femmes.

«?C'est un sentiment extraordinaire. Je suis ici pour l'équipe et c'est juste un plus. Je suis vraiment content. J'ai vu ma famille et j'ai pensé à tous mes amis à la maison et ça m'a motivé.?»

- Nicholas Bennett

Le médaillé d'argent des Jeux paralympiques de Rio 2016 Liam Stanley a mis la main sur sa deuxième médaille des Jeux de Lima 2019 en remportant la médaille de bronze 400 m T37 avec un temps de 55.22. Son podium fait suite à la médaille d'argent qu'il a remporté la veille au 1500 m juste avant les qualifications du 400 m. L'athlète de 22 ans est maintenant double médaillé de ses premiers Jeux comme coureur (à Toronto 2015, il avait participé aux épreuves de parasoccer).

«?Ça m'a comme donné de l'énergie de l'avoir déjà fait. Je savais que je ne pourrais pas être aussi rapide que je l'aurais voulu, mais monter sur le podium, ça donne de la confiance. Ça augure bien pour les Mondiaux à Dubai.?»

- Liam Stanley (à propos de ses trois courses consécutives hier soir)

Avec un lancer de 14,96 m, Greg Stewart, qui pratique le lancer du poids depuis l'an dernier seulement, a décroché la médaille d'argent dans la catégorie F46. Il s'agit des premiers Jeux parapanaméricains en para-athlétisme pour l'athlète de 2,18 m qui a fait partie de l'équipe parapanaméricaine de volleyball assis en 2007 et 2011.

«?Je suis très reconnaissant d'avoir eu la chance de lancer aujourd'hui. Je me suis bloqué le dos mercredi et jeudi, je pouvais à peine marcher en plus d'avoir eu à passer 15 heures assis dans un avion. C'est une mauvaise combinaison. Notre physio et massothérapeute a fait un travail extraordinaire. Je pense que 14,96 m est mon meilleur lancer du voyage et je suis satisfait.?»

- Greg Stewart



L'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant termine la ronde préliminaire avec une fiche de 4-1. Après un triomphe de 70-34 sur le Chili en avant-midi, elle devait se mesurer à sa grande rivale : l'équipe américaine. Le Canada s'est finalement incliné devant les États-Unis par une mince marge avec un pointage de 54-51. Deuxième au classement de la ronde préliminaire, le Canada affrontera le Brésil en demi-finale.

Les équipes canadiennes basketball en fauteuil roulant ont toutes les deux remporté la victoire dimanche. Pour leur match inaugural, les hommes ont triomphé de la Colombie 64-51 pour commencer le tournoi en force. Pour obtenir leur laissez-passer pour les Jeux paralympiques de l'an prochain, ils doivent se classer dans le top 3. Patrick Anderson a été le meilleur marqueur du match avec 25 points suivi de Bo Hedges avec 13 points. En soirée, les femmes ont porté leur fiche à 2-0 avec une défaite de 82-25 sur l'Argentine.

«?C'est toujours super de commencer le tournoi avec une victoire. La Colombie a une bonne équipe et c'est l'une de celles que nous avions besoin de battre pour nous mettre dans la position que nous voulons. C'est donc un bon début de tournoi.?»

- Bo Hedges

Dans les sports de raquette, le joueur de 20 ans Thomas Venos s'est mesuré à la septième raquette mondiale au deuxième tour de l'épreuve en simple du tournoi de tennis en fauteuil roulant. Il s'est incliné 6-4, 4-6, 6-3 devant le Brésilien Gustavo Carneiro. Lundi, l'épreuve en double commence pour lui. Au para tennis de table, l'équipe composée de Peter Isherwood et Steven Dunn n'a pas réussi à dépasser la ronde préliminaire.

En volleyball assis, la ronde préliminaire se poursuit et l'équipe masculine canadienne a défait le Costa Rica et concédé la victoire au Brésil pour porter sa fiche à 3-1. Le Brésil est maintenant la seule équipe invaincue du tournoi. Les femmes ont quant à elles signé leur première victoire à Lima 2019 après une défaite en l'emportant sur le Pérou en gagnant trois sets à zéro.

Pour le début des compétitions de goalball, les équipes masculines et féminines du Canada ont perdu leur match d'ouverture. Les femmes se sont inclinées 9-3 devant le Brésil et les hommes, 10-5 devant les États-Unis.

Pour tous les résultats du 25 août de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

