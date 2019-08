Visceral Performance pourra accroître et diversifier sa clientèle en développant les marchés des États-Unis et de l'Europe





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 50 000 $ à l'entreprise montréalaise en démarrage

MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Entreprise innovante au fort potentiel de croissance, Visceral Performance se spécialise dans la fabrication d'articles de sport de haute performance. Pour développer de nouveaux marchés, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 50 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra mettre en oeuvre une stratégie de commercialisation aux États-Unis et en Europe pour ses bâtons de hockey « Lethal » et sa gamme de vélos « T-LAB ».

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos. L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur la production de vidéos publicitaires destinées aux réseaux sociaux et à des sites Internet, le design des éléments de communication et la participation de l'entreprise à des foires commerciales.

Fondée en 2015 et lauréate du Concours québécois en entrepreneuriat la même année, Visceral Performance inc. est une entreprise en démarrage spécialisée dans le développement, la fabrication et la mise en marché d'articles de sport incorporant des matériaux avancés. Parmi ses produits phares, notons les bâtons de hockey en composite et les vélos de performance haut de gamme en titane profilé. De plus, les matériaux composites des bâtons de hockey fabriqués sur mesure sont recyclables, une première mondiale dans le domaine.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour appuyer les entreprises qui investissent dans le développement de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé aujourd'hui à Visceral Performance se veut un appui concret à une entreprise qui a démontré son savoir-faire et qui, de surcroît, est prête à évoluer vers de nouveaux marchés. Je suis fière que nous soutenions la croissance d'entreprises d'ici qui font rayonner le savoir-faire canadien à l'international. »

Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Visceral Performance annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce aux efforts de commercialisation de l'entreprise - et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Notre entreprise a pour mission de fabriquer des articles de sport avancés ici même à Montréal pour répondre aux besoins d'athlètes exigeants à travers le monde. La contribution du DEC est importante, car elle nous aide à amplifier nos efforts et ultimement à avoir les moyens de nos ambitions. »

Roberto Rossi, président, Visceral Performance

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

