Air Canada se réjouit de l'approbation des actionnaires de Transat





MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada est ravie de l'annonce faite plus tôt aujourd'hui par Transat A.T. inc. (« Transat ») confirmant l'approbation, par une majorité de près de 95 % de ses actionnaires, de l'entente d'arrangement avec Air Canada en vertu de laquelle Air Canada fera l'acquisition de toutes ses actions émises et en circulation.

« Nous sommes ravis de l'issue de l'assemblée extraordinaire de Transat et remercions ses actionnaires pour ce considérable témoignage de soutien, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous allons bâtir un regroupement supérieur à la somme de ses parties dont nous pourrons tous être fiers. Nous anticipons avec intérêt un dialogue avec Transports Canada et le Bureau de la concurrence pour obtenir les autorisations nécessaires à la finalisation de la transaction, et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de démontrer les nombreux avantages qui en découleront. »

« Il s'agit du meilleur résultat possible pour toutes les parties prenantes, a ajouté M. Rovinescu. Pour les actionnaires de Transat et d'Air Canada, ce regroupement présente une excellente valeur, tout en procurant également une plus grande sécurité d'emploi aux salariés des deux sociétés grâce à des perspectives de croissance accrues. Air Canada prévoit préserver les marques Transat et Air Transat, et maintenir le siège social et les principales fonctions de Transat à Montréal. Les voyageurs pourront profiter des moyens améliorés des sociétés sur le marché hautement concurrentiel du voyage d'agrément à l'échelle mondiale, de l'accès à de nouvelles destinations, de correspondances accrues ainsi que de vols plus fréquents. Les consommateurs et l'économie québécoise bénéficieront grandement de la présence à Montréal d'un champion mondial axé sur la croissance dans le domaine de l'aviation, le secteur le plus international du monde, le tout créant des emplois et accentuant la réputation de la métropole en tant que centre d'aviation mondial de premier plan. »

Plan d'arrangement

L'acquisition se fera selon un plan d'arrangement approuvé par les tribunaux en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. La transaction demeure assujettie à l'approbation des tribunaux et des organismes de réglementation et à d'autres conditions énoncées dans l'entente. Si ces approbations sont obtenues et que les conditions sont respectées, la transaction devrait être conclue début 2020. De plus amples renseignements à ce sujet sont fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Transat pour l'assemblée extraordinaire des actionnaires ainsi que dans l'entente d'arrangement et l'entente modificative conclues entre Air Canada et Transat, qui sont accessibles sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières. Comme, de par leur nature, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, y compris celles décrites ci-dessous, ils sont sujets à d'importants risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés, en raison, notamment, d'éventuels événements externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués dans ces énoncés prospectifs du fait de divers facteurs. L'acquisition de Transat est assujettie à l'approbation des tribunaux et des organismes de réglementation, ainsi qu'à certaines conditions habituelles et rien ne garantit qu'elle se concrétisera de la façon décrite dans le présent communiqué ni même de quelque façon que ce soit. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes à la date de sa diffusion et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

