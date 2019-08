Le Canada et le Québec contribuent à préserver le patrimoine culturel québécois





NOTRE-DAME-DES-ANGES, QC, le 23 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et prospères, ainsi que dans la mise en valeur du patrimoine canadien et québécois.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, annoncent un investissement conjoint pour restaurer le mur en maçonnerie de pierre entourant l'Hôpital général de Québec.

Ces travaux permettront de garantir la sécurité des résidents du quartier passant aux abords de l'enceinte et des membres de la communauté des Augustines qui circulent dans le jardin. De plus, la restauration du mur construit vers 1884 aidera à préserver la valeur historique et architecturale de l'ensemble conventuel, classé comme immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la municipalité de paroisse de Notre-Dame-des-Anges investiront chacun une somme de plus de 866 000 dollars pour la réalisation de ce projet, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 2,6 millions de dollars. L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales -- Fonds des petites collectivités.

« Investir dans les infrastructures culturelles contribue à bâtir des collectivités fortes et inclusives. Ces travaux de restauration du mur entourant l'Hôpital général de Québec assureront la protection de notre patrimoine culturel pour les années à venir. En plus de préserver la valeur historique du site, ce projet permettra aux gens de circuler en toute sécurité à proximité du mur. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le projet de réfection du mur de l'enceinte de l'Hôpital général de Québec, un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, nous permettra de préserver ce bien patrimonial pour les générations futures. Notre gouvernement est heureux d'investir dans les communautés et dans leurs infrastructures de qualité dont elles seront fières, et je remercie tous les partenaires ayant participé à la concrétisation de ce projet. »

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy

« Nous nous réjouissons de cette contribution des gouvernements du Québec et du Canada à la réfection du mur d'enceinte du monastère de l'Hôpital général de Québec. Simple palissade de bois au début de la colonie, puis plus tard érigé en pierre, maintes fois reconstruit et restauré, ce mur fait partie du patrimoine québécois et du paysage urbain de Québec depuis l'établissement d'un premier monastère en ce lieu dès 1620. »

S. Hélène Marquis, a.m.j., supérieure du monastère Saint-Augustin et mairesse de Notre-Dame-des-Anges

Le Fonds des petites collectivités est un programme fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et les territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

