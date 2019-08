Le gouvernement du Canada investit dans des logements de transition pour jeunes adultes à London





LONDON, ON, le 22 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, notre gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir 559 463 dollars dans la rénovation d'un immeuble patrimonial, construit en 1885, pour offrir cinq logements locatifs abordables avec services de soutien à de jeunes adultes qui cessent d'être pris en charge par la société d'aide à l'enfance (SAE) de London et de Middlesex.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, notamment la Ville de London, les logements de transition du 340, rue Richmond, un projet de Youth Opportunities Unlimited (YOU), permettront à ses résidents de bénéficier d'une gamme complète de services de soutien. Les services offerts comprendront des programmes de formation en milieu de travail, un soutien à la stabilité du logement, des programmes d'appartenance communautaire et d'inclusion sociale, ainsi qu'un soutien en matière de santé et de bien-être.

Depuis plus de 35 ans, YOU s'emploie à créer des possibilités pour les jeunes en leur permettant d'obtenir l'éducation, la formation axée sur les compétences, les mesures de soutien à l'emploi et les services d'aiguillage dont ils ont besoin pour mener une vie positive. Des soins de santé aux soins dentaires, en passant par le logement, les ateliers et la formation en cours d'emploi, la vision de YOU est celle d'une collectivité où les jeunes sont accueillis et peuvent s'épanouir.

« Ce type d'investissement permet à notre gouvernement de fournir de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin ici, à London, et dans tous les coins du pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler l'économie locale, tout en donnant accès aux Canadiens à des logements sûrs et abordables. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable pour améliorer la qualité de vie de ces jeunes adultes. Ces nouveaux logements au sein de notre collectivité leur donneront un chez-soi, où ils pourront s'épanouir et entreprendre de se bâtir une nouvelle vie. » - Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité), et députée fédérale de London-Ouest

« Cet investissement fera une réelle différence dans cette collectivité et dans la vie des jeunes adultes pour qui le 340, rue Richmond sera leur chez-soi. Notre gouvernement reste déterminé à travailler avec divers partenaires pour élaborer et mettre en oeuvre des solutions en matière de logement à London et aussi ailleurs au Canada. » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord

« London est une communauté où les gens s'entraident. Bien que nous soyons extrêmement déterminés à prendre soin de nos citoyens les plus vulnérables et à les soutenir, aucune communauté ne peut y parvenir seule. C'est pourquoi ce type d'investissement est si important. Il y a un besoin criant de logements abordables à London et un besoin de soutien accru et de services complets pour aider les gens qui sont en période de transition. Il ne s'agit pas simplement d'un investissement dans le logement; c'est un investissement dans les gens. » - Ed Holder, maire de London

« L'organisme Youth Opportunities Unlimited et la Société d'aide à l'enfance de London et Middlesex travailleront ensemble à la maison située au 340, rue Richmond, pour aider de jeunes adultes lorsqu'ils cessent d'être pris en charge par la Société d'aide à l'enfance. Cette maison pouvant héberger cinq jeunes adultes et un conseiller en logement offrira à ces jeunes un logement abordable et des services de soutien : retour aux études, aide à l'emploi et tous les soins et l'aide nécessaires au quotidien, en particulier quand on devient un adulte. Ensemble, nous aiderons ces jeunes adultes vulnérables à s'épanouir. » - Steve Cordes, directeur général de Youth Opportunities Unlimited

« En vertu de la nouvelle Loi sur les Services à l'enfant et à la famille (2017), les jeunes de 16 et 17 ans répondant à certains critères ont droit aux services de protection des Sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario. Cette loi nous aide à mieux servir et soutenir les jeunes sans domicile fixe et à leur offrir un soutien continu dans un cadre qui leur est familier. À London, l'investissement du gouvernement du Canada dans le logement de transition pour jeunes adultes permettra de créer des logements avec services de soutien à la fois sûrs et abordables pour les jeunes qui cessent d'être pris en charge par la Société d'aide à l'enfance de London et Middlesex. Nous sommes fiers de notre collaboration avec Youth Opportunities Unlimited, et nous apprécions grandement le large éventail de soutien complet rendu possible par cet investissement. » - Kristian Wilson, directeur général de la Société d'aide à l'enfance de London et Middlesex

L'immeuble existant comprend un local commercial au rez-de-chaussée et deux logements (l'un d'une chambre et l'autre de deux chambres) aux 2 e et 3 e étages. Lorsque la rénovation aura été complétée, l'immeuble offrira cinq logements de transition et un logement pour travailleur de soutien (quatre studios et deux logements d'une chambre), qui seront situés aux deuxième et troisième étages. Le rez-de-chaussée sera consacré aux services offerts aux locataires et comprendra un laboratoire informatique, un centre de ressources en emploi et une salle d'entrevue.

Le rez-de-chaussée sera doté d'attributs d'accessibilité pour ce qui est des portes (portes plus larges à ouverture automatique), des salles de toilette (portes plus larges à ouverture automatique), et des cabines, lavabos et sèche-mains qui seront adaptés pour être accessibles; la salle de formation et le laboratoire seront également accessibles. Toutefois, les logements ne seront pas conçus pour être accessibles, conformément aux exigences d'accessibilité du FNCIL.

Dans ce nouvel immeuble, on vise des économies d'énergie et une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 26 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale, ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques au pays.

