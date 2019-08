La société de biotechnologie Conagen acquiert une plate-forme de production de protéines thérapeutiques





La technologie devrait réduire les coûts pour le patient et accélérer le développement de médicaments

BEDFORD, Massachusetts, 21 août 2019 /CNW/ - Conagen, une société de biologie de synthèse intégrée verticalement et établie dans le parc de biotechnologie de Boston, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une technologie fondée sur la fermentation pour la production de glycoprotéines utiles sur le plan thérapeutique.

L'acquisition englobe plusieurs brevets couvrant la plate-forme et l'ensemble des biens corporels connexes, faisant de Conagen un concepteur de premier plan d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Venant s'ajouter à une suite comptant plus de 10 glycoprotéines thérapeutiques déjà créées, la plate-forme hôte permettra à Conagen de mettre au point des médicaments génériques et novateurs.

La fermentation industrielle se sert habituellement de microbes pouvant être élevés rapidement à très grande échelle sans destruction cellulaire ni perte de productivité. Les caractéristiques de ces outils thérapeutiques -- glycostructures souhaitables et autres modifications post-translationnelles, notamment -- sont produites commercialement surtout pour les systèmes cellulaires fragiles des mammifères à des échelles relativement réduites.

« L'une des particularités les plus excitantes de cet organisme hôte est sa capacité à exprimer les glycoprotéines ayant des glycostructures qui favorisent les fonctions souhaitées chez la cellule immunitaire. Cette particularité est très rare chez un microbe fortement fermentescible. Il est aussi avantagé par sa capacité à tolérer les manipulations requises pour personnaliser ces glycostructures tout en préservant la robustesse du microbe », affirme Casey Lippmeier, vice-président à la recherche et au développement.

« La plate-forme va diminuer les coûts, et ces économies profiteront aux patients. Cela compte pour l'industrie pharmaceutique, qui fait l'objet d'une pression croissante pour réduire le temps et le capital requis pour élaborer des médicaments », déclare Oliver Yu, Ph. D., cofondateur et chef de la direction de Conagen.

La plus grande catégorie de glycoprotéines thérapeutiques est celle des anticorps monoclonaux vedettes, sur laquelle repose l'ensemble du marché combiné de l'immunothérapie et des anticorps, évaluée à 100 milliards $.

En savoir plus sur Conagen : Making Impossible Possible®

Conagen est un chef de file en bio-ingénierie. Ses scientifiques et ingénieurs utilisent les plus récents outils de biologie synthétique pour concevoir des voies métaboliques, améliorer les organismes de production et optimiser les procédés de production. La société se concentre sur la production biologique d'ingrédients à haute valeur ajoutée pour les industries de l'alimentation, de la nutrition, des arômes et des parfums, des produits pharmaceutiques et des matériaux renouvelables. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web officiel de la société à l'adresse www.conagen-inc.com

