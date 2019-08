Une occasion offerte aux jeunes Canadiens de renforcer leur sentiment d'appartenance au Canada





Le gouvernement du Canada annonce du financement pour des programmes jeunesse participatifs

TORONTO, le 21 août 2019 /CNW/ - Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada versera, au cours des trois prochaines années (2019-2022), 25 millions de dollars à 21 organismes de services à la jeunesse par l'intermédiaire du programme Échanges Canada.

Alors que les jeunes Canadiens se préparent pour la rentrée scolaire et ouvrent un nouveau chapitre de leur apprentissage, cette annonce, faite au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, confirme le financement accordé aux organismes suivants pour 2019-2022 :

4-H Canada (Échanges entre clubs des 4-H) : 729 250 $

4-H Canada (Congrès sur la citoyenneté des 4-H du Canada) : 105 000 $

Clubs Garçons et Filles du Canada : 75 000 $

Programmes d'échanges d'amitié du sport du Canada : 1 329 000 $

Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité : 100 000 $

Échanges Racines canadiennes : 62 000 $

Fédération canadienne des débats étudiants : 45 000 $

Association canadienne de leadership étudiant : 420 000 $

Expériences Canada (Destination Canada : Échanges jeunesse réciproques) : 13 500 000 $

Expériences Canada (Forum des jeunes leaders) : 50 000 $

Fédération de la jeunesse canadienne-française (Parlement jeunesse canadien 2020) : 75 000 $

Fédération de la jeunesse canadienne-française (Forum jeunesse pancanadien 2021) : 92 000 $

Fondation pour l'étude des processus de gouvernement au Canada (Forum pour jeunes Canadiens) : 800 000 $

Le français pour l'avenir : 75 000 $

Historica Canada (Rencontres du Canada) : 7 200 000 $

L'Omission de la Violence (LOVE) : 50 000 $

MC Motivate Canada : 35 000 $

Rotary Club of Ottawa Charity Fund : 20 000 $

Société royale du Commonwealth : 55 000 $

Commission des étudiants du Canada : 60 000 $

Fondation Students on Ice (Climate Action Field School) : 50 000 $

Fondation Students on Ice (Expédition dans l'Arctique 2019) : 75 000 $

Tatamagouche Centre : 17 000 $

Tides Canada Initiatives Society : 100 000 $

YWCA du Canada : 84 000 $

Ce financement s'ajoute aux 24 millions de dollars, annoncés par le ministre Rodriguez en juin, qui ont été versés au YMCA du Grand Toronto pour ses programmes Échanges Jeunesse Canada du YMCA et Emplois d'été Échanges étudiants.

« Donner aux jeunes Canadiens l'occasion d'en apprendre davantage sur eux-mêmes et sur leurs pairs partout au pays est un bon moyen de les aider à établir des liens et à bâtir le Canada de demain. Ces excellents programmes misent sur le partage, la compréhension et la réconciliation. Le gouvernement du Canada est fier d'encourager les jeunes à devenir des citoyens engagés en les invitant à participer à des échanges et des forums jeunesse. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En participant à ces programmes jeunesse, les jeunes Canadiens vivent des expériences enrichissantes. Ils peuvent ainsi en apprendre davantage sur l'histoire, la géographie, la vie civique et la diversité culturelle et linguistique du Canada. »

- Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park

Le programme Échanges Canada de Patrimoine canadien appuie les organismes sans but lucratif qui proposent aux jeunes Canadiens des échanges et des forums pour renforcer leur attachement à leur pays.

Le programme appuie des projets annuels qui donnent à quelque 13 900 jeunes Canadiens l'occasion de mieux apprécier la diversité culturelle, l'histoire et le patrimoine du Canada.

