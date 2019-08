Le gouvernement du Canada appuie les entreprises sociales dirigées par des jeunes





L'Organisme UNIS permettra aux jeunes de monter leurs propres microentreprises sociales

TORONTO, le 21 août 2019 /CNW/ - La jeunesse canadienne est plus résolue que jamais à travailler fort et à provoquer des changements culturels. Le gouvernement du Canada investit dans nos jeunes et leurs capacités, tandis qu'ils cherchent de nouvelles occasions d'édifier un meilleur pays et de lutter de manière productive et constructive contre les problématiques sociales comme l'égalité pour les femmes, la réussite des nouveaux arrivants et la lutte contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé un investissement de 3 millions de dollars dans l'initiative des entrepreneurs sociaux UNIS de l'Organisme UNIS.

L'investissement stimulera la croissance des entreprises sociales au Canada, augmentant le nombre de jeunes entrepreneurs qualifiés et les aidant à monter leur propre microentreprise sociale. Précisément, l'investissement aidera UNIS à appuyer la création d'environ 200 microentreprises sociales dirigées par des jeunes et consacrées à la lutte contre les problématiques sociales actuelles et pertinentes. Il permettra également à 30 entreprises sociales déjà établies de devenir prêtes à investir.

Les entreprises sociales diffèrent des modèles d'affaires traditionnel, car elles ont un objectif social et injectent leurs profits dans leurs communautés. Les entreprises sociales sont un moyen de réunir les intérêts des secteurs privé, public et à but non-lucratif afin d'amener des changements positifs à court et à long terme.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le vaste engagement du gouvernement du Canada envers la Stratégie d'innovation sociale et de finance sociale, qui aidera les organismes à trouver des solutions novatrices aux pressants enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels font face nos communautés.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir l'Organisme UNIS dans le cadre de son initiative des entrepreneurs sociaux UNIS, qui contribuera à accroître les compétences de certains de nos jeunes les plus vulnérables tout en stimulant la croissance des entreprises sociales du Canada. En offrant aux artisans du changement de demain de nouvelles possibilités, nous leur donnons la chance de renforcer notre société et le bien-être de tous les Canadiens. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Dans toutes les communautés du Canada, des jeunes ont beaucoup d'idées au sujet de façons de bâtir un pays meilleur, et un monde meilleur. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, le gouvernement, avec l'aide de WE Charity, sera en mesure de contribuer à concrétiser ces idées. Au moyen de l'acquisition de compétences, du mentorat et d'un soutien financier, les entreprises qui bénéficieront de cette initiative permettront à notre pays de relever certains des défis les plus urgents d'aujourd'hui, et ce, grâce aux idées, à l'énergie et à l'engagement des jeunes leaders du moment. »

- L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada de son appui pour mettre en oeuvre des solutions d'entreprises sociales dirigées par des jeunes. Comme l'ont démontré les études menées par Imagine Canada, le pourcentage de la population canadienne qui fait des dons aux organismes de bienfaisance a diminué et il faut donc adopter des modèles d'entreprises sociales pour répondre aux besoins sociaux. En tant qu'une des plus importantes organisations jeunesse au Canada, qui soulignera bientôt son 25e anniversaire et qui recrute annuellement plus de deux millions de jeunes, nous savons que les jeunes ont une tonne de solutions innovatrices pour contribuer à résoudre les problèmes sociaux actuels les plus urgents. »

- Craig Kielburger, cofondateur, UNIS

L'initiative des entrepreneurs sociaux UNIS est accessible à tous les Canadiens de moins de 35 ans, notamment à des milliers d'établissements d'enseignement et à des centaines de milliers de jeunes.

Cette initiative se concrétisera au moyen de deux programmes d'UNIS : WE Incubate et WE Scale Up. WE Incubate s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans et fait la promotion de l'innovation sociale comme choix de carrière potentiel en offrant aux jeunes Canadiens les compétences, les connaissances et les ressources essentielles pour créer leur propre entreprise sociale. WE Scale Up s'adresse aux jeunes de moins de 35 ans et est un programme d'immersion accéléré qui permet de préparer les entreprises sociales dirigées par des jeunes qui sont prêtes pour les investisseurs à devenir la prochaine génération de chefs de file de l'industrie partout au Canada .

. Les programmes d'entrepreneurs sociaux UNIS recruteront plus de deux millions de jeunes qui participent annuellement aux programmes d'UNIS et la priorité sera accordée aux nouveaux arrivants, aux entreprises dirigées par des femmes et aux Autochtones.

Le programme sera mis en oeuvre à l'aide de modes de prestation virtuels et en personne, notamment des ressources académiques, des salles de classe virtuelles spécialisées, de l'encadrement virtuel individuel pour les jeunes entreprises, des séances de formation régionales, des concours de présentation marketing, des micro?subventions, de l'aide au financement de capital de risque et plus encore.

Le programme sera accessible en anglais et en français, et ce, de façon virtuelle partout au pays en plus des évènements en personne qui se tiendront dans des villes des quatre coins du Canada .

. Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer une Stratégie d'innovation sociale et de finance sociale et à soutenir les organismes grâce à des partenariats, dont le programme de préparation à l'investissement, qui injectera 50 millions de dollars sur deux ans pour aider les organismes à vocation sociale à devenir prêts à investir.

