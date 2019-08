Jazz Aviation ajoute Toronto Airways Inc. au volet de son programme La Passerelle Jazz destiné aux instructeurs





HALIFAX, le 21 août 2019 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), une filiale de Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR), est ravie d'annoncer la signature d'une entente avec Toronto Airways Inc. (« TAI »), qui devient la vingtième organisation à faire partie du programme La Passerelle Jazz.

« Nous sommes ravis d'accueillir TAI au sein du programme La Passerelle Jazz, renforçant ainsi notre engagement visant à proposer un cheminement de carrière clair à des instructeurs de vol à l'échelle du Canada, a affirmé Cal Purves, directeur - Opérations aériennes de Jazz. TAI est connue pour l'importance qu'elle accorde au professionnalisme au sein de son groupe d'instructeurs et d'étudiants. Nous nous réjouissons de son engagement envers cette nouvelle entente, qui offrira aux instructeurs de vol de formidables occasions de faire avancer leur carrière et contribuera à bâtir un avenir prometteur pour les plus brillants et talentueux candidats de l'industrie du transport aérien. »

Grâce au programme La Passerelle Jazz, des instructeurs admissibles de TAI pourraient avoir la possibilité d'obtenir des postes de copilote à Jazz, fournissant à cette dernière un bassin de nouveaux pilotes fiables et de haut niveau. Jazz continue de collaborer avec des partenaires de l'industrie, dont TAI, afin de trouver des façons de promouvoir la profession et d'établir des parcours professionnels pour les pilotes.

« Toronto Airways est fière d'avoir été sélectionnée pour faire partie du volet du programme La Passerelle Jazz destiné aux instructeurs, a déclaré Dave Lorbetskie, chef de l'exploitation de Toronto Airways. Jazz soutient le secteur de la formation en aviation depuis de nombreuses années. Son approche progressiste et son appui à l'égard de la formation des futurs pilotes établissent une nouvelle norme à l'échelle de l'industrie. La présente entente offre une orientation claire pour l'avenir de nos instructeurs et un but vers lequel ils peuvent travailler. »

Les ententes conclues avec quatorze collèges et universités ainsi qu'avec six organisations de l'industrie, dont TAI, permettent à La Passerelle Jazz - un programme à l'avant-garde dans l'industrie - de proposer aux instructeurs un autre cheminement de carrière.

Lien entre La Passerelle Jazz et Air Canada

Jazz est la partenaire régionale la plus importante et la plus ancienne d'Air Canada ; elle exploite environ 700 vols par jour et fait partie intégrante de la stratégie et de la présence de la société dans le marché nord-américain. Jazz est fière d'offrir le service Air Canada Express à destination de 81 villes du Canada et des États-Unis au moyen d'un parc aérien composé de 116 avions.

Grâce à l'entente conclue entre Jazz et Air Canada, une carrière de pilote professionnel à Jazz offre un cheminement plus rapide vers l'exploitation de vols à Air Canada. En vertu du programme de mobilité des pilotes de Jazz, 60 % des offres d'emploi d'Air Canada pour des postes de pilotes doivent être destinés à des pilotes de Jazz. À ce jour, plus de 500 pilotes de Jazz sont passés à Air Canada.

À propos du programme La Passerelle Jazz

Depuis 2007, Jazz participe activement à la conception des programmes et de la formation des futurs pilotes professionnels au Canada en s'associant à des collèges, écoles et universités offrant des programmes d'aviation. En 2015, le programme a été renommé La Passerelle Jazz. Jusqu'à maintenant, Jazz a annoncé qu'elle a conclu des ententes relativement au programme La Passerelle Jazz avec les collèges, écoles et universités suivants offrant des programmes d'aviation, et avec les organisations de l'industrie ci-dessous :

Établissements d'enseignement :

Collège Air Richelieu

Collège Algonquin

Brampton Flight Centre

Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi

Collège Conestoga de technologie et d'enseignement supérieur

Collège Confederation

Université Mount Royal

Ottawa Aviation Services

Collège Okanagan

Collège Sault

Collège Seneca

Toronto Airways Inc.

Université de Waterloo

Université Western

Organisations de l'industrie :

Ligue des cadets de l'Air du Canada

Air Canada

Bearskin Airlines

EVAS

Keewatin Air LP

Wasaya Airways

Visitez le site Web de notre programme La Passerelle Jazz : flyjazz.ca/fr/carrieres/pilotes/programmelapasserelle/

Regardez nos vidéos sur YouTube : youtube.com/jazzaviationlp

Suivez-nous sur Instagram : instagram.com/jazzaviationlp

Joignez-vous à nous sur LinkedIn : linkedin.com/company/jazz-aviation-lp



Jazz continue d'être reconnue par les collectivités comme employeur de choix ainsi que pour son rendement opérationnel.

Elle a été nommée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012)

2012) Elle a été nommée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 et 2012)

2012) Elle a gagné des prix Sécurité au travail au Canada (2018, 2017)

(2018, 2017) Elle s'est classée parmi les vingt-cinq meilleurs employeurs du Canada atlantique (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012)

atlantique (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012) Elle a été nommée parmi les quinze meilleurs employeurs de la Nouvelle-Écosse (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012)

2012) Elle s'est classée parmi les cinq premiers transporteurs aériens régionaux nord-américains en matière de ponctualité des vols ( 2015 et 2014)

2014) Elle a reçu des prix de fiabilité de Bombardier (2018, 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013)

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Elle est la propriété de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier.

Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz exploite plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 5 000 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, une variété de marchés à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé de 116 avions de Bombardier fabriqués au Canada.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier, De Havilland et Embraer. Les Services techniques Jazz fournissent des services de révision générale, de réparation et de remise à neuf à des tiers tout en demeurant dévoués à leur cliente principale, Air Canada.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

À propos de Toronto Airways Inc.

Toronto Airways a une longue expérience en matière de formation en pilotage : elle a commencé ses activités en 1963 à l'aéroport municipal de Buttonville. L'entreprise a pris de l'ampleur, tant par sa taille que sa portée, au cours des 55 années suivantes, offrant de la formation en pilotage et d'autres services connexes à l'industrie du transport aérien. En 2016, elle a emménagé dans des installations modernes et rénovées à l'aéroport d'Oshawa. Toronto Airways continue de former les pilotes de demain dans le cadre de son programme intégré de licence de pilote de ligne.

Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.torontoairways.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 08:00 et diffusé par :