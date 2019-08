Inauguration du poste de soins infirmiers agrandi et soutien financier pour des établissements d'enseignement dans la Première Nation de Kasabonika Lake





PREMIÈRE NATION DE KASABONIKA LAKE, TRAITÉ NO 9, ON, le 20 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour améliorer leur santé et leur éducation, et pour répondre à leurs besoins en matière d'infrastructures connexes.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Bob Nault, député de Kenora, a félicité la Première Nation de Kasabonika Lake pour l'inauguration d'un poste de soins infirmiers amélioré et agrandi, le Emily Anderson Memorial Menoyawin Health Centre.

Le député Nault a également annoncé un financement pour la construction d'une école pouvant accueillir des élèves de la 7e à la 12e année et pour l'amélioration de l'école communautaire actuelle qui accueille des élèves de la maternelle (4 ans) à la 6e année.

Le poste de soins infirmiers améliorera l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture, y compris des soins de mieux-être mental, dans la communauté.

Le poste de soins infirmiers existant a été agrandi de 1 154 mètres carrés, et il a maintenant une superficie totale de 1 897,66 mètres carrés. L'agrandissement a permis l'ajout de nouvelles résidences et de salles d'examen et d'urgence. Il appuiera une gamme accrue de services et de programmes relatifs à la santé publique et aux soins dentaires, y compris la santé buccodentaire des enfants.

Services aux Autochtones Canada a investi 13,9 millions de dollars dans le projet.

Services aux Autochtones Canada investira jusqu'à 41,2 millions de dollars dans l'infrastructure scolaire de Kasabonika Lake, notamment pour la rénovation et l'agrandissement de l'école actuelle afin d'y accueillir des élèves de la maternelle (4 ans) à la 6e année, la construction d'une nouvelle école d'une superficie de 3 000 mètres carrés afin d'y accueillir environ 180 élèves de la 7e à la 12e année, et l'amélioration des résidences des enseignants dans la communauté. Les travaux relatifs aux résidences des enseignants sont en cours. La construction de la nouvelle école et la rénovation et l'agrandissement de l'école actuelle devraient commencer au printemps 2020.

Citations

« Félicitations à la Première Nation de Kasabonika Lake pour l'inauguration de son poste de soins infirmiers et son partenariat avec nous en vue d'améliorer les établissements scolaires de la communauté. Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans les infrastructures de santé et d'éducation des réserves, afin de faciliter l'accès des membres des Premières Nations à une éducation et à des soins de santé de qualité. Le poste de soins infirmiers agrandi de la communauté favorisera grandement la santé et le bien-être à long terme des familles de la Première Nation de Kasabonika Lake. Les améliorations apportées à l'école existante et la construction d'une nouvelle école secondaire créeront un climat propice qui permettra aux élèves de la communauté de réussir et d'envisager un avenir prometteur. »

L'honorable Seamus O'Regan C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Je suis heureux de souligner l'ouverture officielle du Emily Anderson Memorial Menoyawin Health Centre, ainsi que l'annonce du financement pour le projet d'amélioration et de construction d'infrastructures scolaires. Il s'agit d'étapes importantes pour nous, puisque tous nos membres seront en mesure de bénéficier de services d'éducation et de santé améliorés, directement dans notre communauté. Grâce à l'agrandissement du poste de soins infirmiers, les professionnels de la santé et les membres de notre communauté jouissent désormais d'un espace plus fonctionnel. La rénovation et l'agrandissement de l'école actuelle et la construction d'une nouvelle école secondaire créeront un milieu d'apprentissage qui aidera nos enfants à réaliser leur plein potentiel et à concrétiser leur rêve d'un avenir prometteur. »

Eno H. Anderson

Chef de la Première Nation de Kasabonika Lake

« Tous les résidants du Nord, peu importe où ils vivent, ont droit d'avoir accès à des soins de santé et une éducation adaptés à leur culture. L'agrandissement du poste de soins infirmiers et les améliorations effectuées à l'école actuelle sont des jalons historiques pour la communauté. Je félicite le chef, le conseil ainsi que tous ceux ayant participé à la réalisation de ces projets. La communauté tirera profit des retombées positives de ces investissements pour de nombreuses générations à venir. »

L'honorable Bob Nault, C.P.

Député de Kenora

Faits en bref

La Première Nation de Kasabonika Lake est une communauté ojibway/crie située à environ 400 km au nord-est de Sioux Lookout et accessible par voie aérienne toute l'année ou par route d'hiver saisonnière.

et accessible par voie aérienne toute l'année ou par route d'hiver saisonnière. La Première Nation de Kasabonika Lake compte au total 1 186 membres, dont environ 1 097 vivent dans la réserve.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

