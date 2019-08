Oxford Finance LLC accorde un prêt à terme de 7,5 millions USD à MolecuLight®, afin de soutenir sa croissance commerciale à l'international





TORONTO, le 20 août 2019 /CNW/ - MolecuLight Inc., leader mondial de l'imagerie portable par fluorescence pour la visualisation en temps réel des bactéries dans le traitement des plaies chroniques, a annoncé avoir obtenu un prêt à terme de 7,5 millions USD auprès d'Oxford Finance LLC, une société de financement spécialisée qui fournit des créances de premier rang à des sociétés dédiées aux sciences de la vie et aux services de santé dans le monde entier. Le financement permettra de soutenir le développement commercial de MolecuLight suite à la demande croissante, dans le monde entier, pour son dispositif MolecuLight i:X. MolecuLight i:X est un dispositif portable et sûr d'imagerie par fluorescence, qui permet aux médecins hospitaliers de visualiser en temps réel les bactéries cliniquement significatives dans les plaies chroniques, de mesurer numériquement les plaies et d'optimiser la voie de traitement sur le point d'intervention.

« L'obtention de ces fonds renforce la situation financière de MolecuLight, car ils nous offrent les ressources supplémentaires pour bâtir notre organisation commerciale mondiale, en vue de répondre à la demande importante, de la part de médecins spécialisés en soins des plaies, pour notre dispositif MolecuLight i:X », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Il n'existe aucune autre méthode en temps réel, sur le point d'intervention, que la méthode i:X, qui affiche par fluorescence la présence de bactéries cliniquement significatives et permet donc aux médecins spécialisés en soins des plaies d'optimiser leurs décisions concernant les voies de traitement. Avec des centaines de dispositifs MolecuLight utilisés à travers le monde et une vaste gamme de données cliniques examinées par des pairs, la demande pour ce dispositif est compréhensible. »

« Oxford contribue au financement de sociétés de dispositifs médicaux à forte croissance et au potentiel élevé et nous pensons que MolecuLight répond à ces possibilités », a dit Christopher A. Herr, directeur général principal chez Oxford Finance LLC. « L'association du dispositif i:X, sa puissante proposition de valeur face à un important problème clinique et son équipe expérimentée font de MolecuLight l'entreprise idéale à financer par nos soins. »

Aux États-Unis, le dispositif MolecuLight i:X est indiqué comme outil portable d'imagerie, car il permet aux médecins hospitaliers de diagnostiquer et de traiter les plaies cutanées au point d'intervention, de (i) visualiser et enregistrer numériquement les images d'une plaie et de (ii) visualiser et enregistrer numériquement des images de fluorescence émises par une plaie lorsqu'elle est exposée à une lumière d'excitation.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une société privée canadienne d'imagerie médicale qui a mis au point et qui commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques et commerciaux. MolecuLight i:X® et ses accessoires sont le premier produit de MolecuLight, une solution portable d'imagerie par fluorescence en temps réel pour le marché mondial du traitement des plaies. Il offre aux médecins hospitaliers de nouvelles informations sur les caractéristiques fluorescentes des plaies et les aide à prendre de meilleures décisions en termes de diagnostic et de traitement. La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins médicaux non satisfaits d'importance mondiale comme, par exemple, la sécurité alimentaire, la cosmétique grand public et d'autres marchés industriels importants.

À propos d'Oxford Finance LLC

Oxford Finance est une société spécialisée dans le financement, qui propose des prêts garantis de premier rang à des sociétés publiques et privées dédiées aux sciences de la vie et aux services de santé, dans le monde entier. Pendant plus de 20 ans, Oxford a fourni des solutions de financement flexibles à ses clients, ce qui leur a permis de maximiser leurs capitaux propres en tirant parti de leurs actifs. Ces dernières années, Oxford a donné lieu à plus de 5 milliards $ en prêts, avec des lignes de crédit allant de 5 à 150 millions $. Le siège social d'Oxford se trouve à Alexandria (Virginie) et des bureaux supplémentaires se trouvent à San Diego (Californie), Palo Alto (Californie) et, pour les plus grands, dans les zones du Grand Boston et de la ville de New York. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://oxfordfinance.com.

Anil Amlani, PDG, MolecuLight Inc., Tél. 416.542.5516, aamlani@moleculight.com, www.moleculight.com, http://www.moleculight.com/

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 06:55 et diffusé par :