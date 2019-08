NJF Capital : La montée de l'Eurocorne : les entreprises millionnaires européennes





LONDRES, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- L'écosystème européen des technologies commence à faire concurrence aux États-Unis grâce au boom récent des entreprises et des startups de haute technologie. Des investisseurs comme NJF Capital saisissent l'opportunité de travailler avec ces nouvelles entreprises prometteuses.

On voit souvent les startups licornes comme un phénomène propre à la Silicon Valley, mais rien qu'en France, 13 entreprises ont atteint le statut de licorne.

« Ceci est formidable pour les investisseurs européens, » dit Nicole Junkermann, fondatrice de NJF Capital. « L'écosystème européen des technologies est à présent bien ancré et ne peut désormais que continuer à grandir et à évoluer. »

Rôle de la recherche et du développement dans le secteur de la technologie en Europe

La qualité de la base de recherche européenne est sans doute la raison principale de l'actuel boom des Eurocornes. Traditionnellement, l'Europe est un centre d'éducation, et c'est dans ces pôles de connaissance et de formation que l'Europe excelle.

NJF Capital investit dans les entreprises européennes de technologie depuis 2011. La fondatrice Nicole Junkermann précise : « Rien qu'au Royaume-Uni, il y a trois universités figurant dans le top 10 mondial. En France, la pédagogie unique de l'école 42 fondée par Xavier Niel sont des initiatives révolutionaires. L'Europe est le berceau d'une excellence inégalée, en particulier dans les secteurs de la biotechnologie et des sciences de la vie, et constitue une base de connaissance inestimable. »

Une combinaison de réglementations soutenant les startups en Europe et un mouvement vers les acquisitions et les consolidations a contribué à créer une culture plus dynamique et entrepreneuriale, soutenant ainsi les startups de technologie, avec Fintech et Medtech comme les deux principaux exemples de réussite ayant émergé de cette infrastructure intellectuelle et de recherche ces dernières années.

Junkermann croit que l'excellente base de connaissance européenne « restera un avantage compétitif pour de nombreuses années à venir. »

Les startups de technologie européennes peuvent créer de la valeur pour les investisseurs

Le débat sur l'état de l'environnement de sortie en Europe comparé aux États-Unis, en particulier autour des IPOs, a été surmédiatisé. L'Europe offre incontestablement une valeur aux investisseurs, avec la cotation de Adyen à Amsterdam comme l'un des exemples récents. Et en plus, un marché de sortie dynamique des deux côtés de l'Atlantique aidera les entreprises européennes, comme la récente acquisition de la compagnie suédoise iZettle par l'entreprise américaine Paypal pour 2,2 milliards USD. Comme le dit Junkermann, « l'Europe offre incontestablement une valeur aux investisseurs. »

Nicole Junkermann ajoute : « Je parle de ma propre expérience, aider une startup à grandir est extrêmement dynamisant pour l'investisseur. L'actuel portfolio de NJF Capital inclut de nombreuses entreprises ayant le potentiel d'atteindre une valorisation de 1 milliard USD, y compris des startups européennes comme Blockchain ou Owkin. »

Owkin est une société de biotechnologie franco-américaine, comptant d'autres investisseurs comme Adam Ghobarah chez Google Ventures, Alex Pasteur chez F Prime et Bruno Raillard chez Frst. La société de cryptomonnaies Blockchain est établie au Royaume-Uni et compte d'autres investisseurs comme Jeremy Liew chez Lightspeed et Tom Hulme chez Google Ventures. Ces deux entreprises de pointe sont en pleine évolution, et le soutien de Junkermann les aidera à grandir et à se développer.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/961958/Nicole_Junkermann_NJF_Holdings.jpg

