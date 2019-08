Invitation aux médias - Annonce d'un soutien financier à la MRC Brome-Missisquoi





QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant un soutien financier à la MRC Brome-Missisquoi dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2. Il sera accompagné pour l'occasion de la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, de même que du préfet de Brome-Missisquoi et mairesse d'East Farnham, Mme Sylvie Dionne-Raymond.

Date : 20 août 2019



Heure : 11 h



Lieu : Centre de la nature de Cowansville

225, chemin de la Plage

Cowansville (Québec) J2K 2J3

