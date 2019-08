/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng annoncera des investissements fédéraux pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin/





FREDERICTON, le 16 août 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à Fredericton pour annoncer des investissements destinés à soutenir des femmes entrepreneures du Canada atlantique. Elle sera accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton, Matt DeCourcey.

Événement : Annonce au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat



Date : Le lundi 19 août 2019



Heure : De 14 h à 15 h



Lieu : Planet Hatch

50 Crowther Lane, bureau 140

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

