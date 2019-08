AIT Worldwide Logistics ouvre un nouveau site à Mexico





Le cinquième site du leader en solutions de chaîne logistique à Mexico poursuit son expansion mondiale et inclut un accès à un terminal sur place

ITASCA, Illinois, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- L'expansion mondiale continue d'AIT Worldwide Logistics se poursuit aujourd'hui avec l'ouverture d'un nouveau site à l'aéroport international de Mexico.

« Nous sommes impatients d'étendre notre portée et de renforcer notre gamme de services avec ce nouveau site », a déclaré Vaughn Moore, président-directeur général d'AIT. « Mexico est une plateforme majeure et une ville clé pour notre réseau international croissant. Ce bureau jouera un rôle significatif en élargissant la portée de nos solutions entre Mexico et les États-Unis, ainsi qu'en Asie et en Europe. »

D'après Vaughn Moore, AIT-Mexico fournira une gamme complète de produits logistiques, y compris une expertise transfrontalière, un entreposage, un courtage en douane et des services IMMEX, en focalisant sur le fret aérien, en particulier dans les secteurs de l'automobile, de la logistique alimentaire, de la technologie et des sciences de la vie.

Le placement du cinquième site d'AIT à Mexico dans la ville la plus peuplée du continent, et au plus grand aéroport du pays, était une décision stratégique, selon Daniel Estrada, directeur général d'AIT pour le Mexique.

« Nous avons été impatients d'ajouter Mexico à notre réseau », a-t-il expliqué. « C'est un lieu de prédilection pour de grandes entreprises, avec une diversité incroyable de clients, un accès à nos clients actuels et à des agences gouvernementales, et un emplacement central pour les producteurs dans la partie sud du pays. »

D'après M. Estrada, un accès accru aux cultivateurs est un facteur de différenciation clé pour le marché de la logistique alimentaire, tout comme l'infrastructure de chaîne du froid déjà en place à l'aéroport international de Mexico.

« Nous avons sélectionné un emplacement sur place à l'aéroport car il nous donne un accès direct au terminal de fret, accélérant ainsi les délais d'exécution et la communication », a-t-il ajouté.

L'ouverture d'AIT-Mexico suit de près l'élection récente d'AIT-Mexico au conseil d'administration de la World Freight Alliance (WFA). Fondé en 2003, le réseau WFA de sociétés de logistique d'expédition de fret du monde entier offre des solutions de fret rentables globales. M. Estrada rejoindra le vice-président exécutif d'AIT, Greg Weigel, pour présenter une vue d'ensemble de la portée et des capacités d'AIT-Mexico lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de la WFA du 21 au 24 octobre à Budapest.

AIT-Mexico City, situé à l'aéroport international de Mexico, est la cinquième base d'AIT dans le pays, et vient s'ajouter aux sites de Guadalajara, Hermosillo, Monterrey et Tijuana :

AIT Worldwide Logistics

Francisco Sarabia #34B

Colonia Peñón de los Baños

15520 Ciudad de México, DF

Mexique

À propos d'AIT Worldwide Logistics

Fondée en 1979 à Itasca, la société basée dans l'Illinois AIT Worldwide Logistics est un prestataire de gestion de transports multiservices dont les plus de 60 bureaux forment un réseau qui couvre le monde. En combinant un modèle d'affaires flexible et une technologie robuste offrant une visibilité de bout en bout des expéditions, AIT fournit des solutions de chaîne logistique précisément adaptées à la quasi-totalité des secteurs imaginables. Exploitant des services multimodaux créatifs à des prix concurrentiels, AIT élimine la complexité des difficultés logistiques mondiales et aide les entreprises à prospérer en se refocalisant sur les objectifs clés de leur activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aitworldwide.com .

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons activement des opportunités de gagner la confiance de nos clients en leur fournissant des solutions logistiques exceptionnelles à l'échelle mondiale, tout en valorisant avec passion nos collaborateurs, nos partenaires et nos communautés.

