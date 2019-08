Rain Carbon commence son processus de mise en service dans une nouvelle usine de production de résines d'hydrocarbures hydrogénés en Allemagne





STAMFORD, Connecticut, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- Un des principaux producteurs mondiaux de produits à base de carbone, Rain Carbon Inc., a donné aujourd'hui le coup d'envoi de la mise en service progressive de son usine de production de résines d'hydrocarbures hydrogénées à Castrop-Rauxel, en Allemagne. Dès qu'elle entrera en fonctionnement au quatrième trimestre de 2019, cette usine ultramoderne aura une capacité de production de résines autorisée pouvant atteindre 50 000 tonnes par an et constituera la pierre angulaire du segment de produits à base de matériaux avancés de Rain Carbon.

« Tout au long de l'histoire de notre société, l'innovation et l'ingéniosité nous ont permis de produire des matières premières à base de carbone qui donne vie à d'innombrables produits sur lesquels les gens comptent jour après jour », a déclaré le PDG de Rain Carbon, Gerry Sweeney, lors de la cérémonie de mise en service. « Aujourd'hui, nous poursuivons une tradition qui a débuté ici en 1898, lorsque l'ancienne usine RÜTGERS produisait des matières premières pour la préservation des traverses de chemin de fer et, plus tard, lorsqu'elle soutenait le secteur en pleine croissance de BAKÉLITE. Notre investissement de 60 millions d'euros dans cette installation permettra à Rain Carbon de produire les matières premières avancées qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires en constante évolution et à la demande croissante des consommateurs pour des produits plus propres, plus performants et plus légers », ajoute-t-il.

« S'appuyant sur l'esprit d'innovation qui fait partie de notre ADN depuis 120 ans, l'un des produits qui seront fabriqués à Castrop-Rauxel est notre nouvelle résine NOVARES® pure », a ajouté Sweeney. « Ces résines à eau blanche égaleront la pureté des produits concurrents disponibles sur le marché et fourniront aux clients une alternative plus propre pour des applications telles que l'emballage de produits alimentaires et de produits d'hygiène. L'innovation est également reflétée dans notre technologie exclusivement dédiée à la production de résines, mais aussi dans l'usine d'hydrogène respectueuse de l'environnement construite par le groupe Messer », poursuit-il.

« Ces développements sont importants, et non seulement pour Rain Carbon », a ajouté Sweeney. « Ils sont importants pour l'ensemble de la région, car ils créent des emplois du XXIe siècle, dont 30 nouveaux postes chez Rain Carbon et 45 autres emplois régionaux et de sous-traitance. En outre, cette installation apporte de nouveaux produits et technologies à la vallée de la Ruhr. Le potentiel de cette usine pour attirer de nouveaux clients dans la région est tout aussi important, car son emplacement stratégique en Allemagne de l'Ouest offre aux clients européens une chaîne d'approvisionnement plus courte et plus économique pour les résines à eau blanche et d'autres matériaux avancés auparavant importés d'Asie », ajoute-t-il.

Le professeur Andreas Pinkwart, ministre des Affaires économiques, de l'Innovation, de la Numérisation et de l'Énergie de la Rhénanie-du-Nord?Westphalie, a déclaré : « L'installation de résines d'hydrocarbures hydrogénés que nous inaugurons aujourd'hui témoigne de la force innovatrice de l'industrie chimique en Rhénanie-du-Nord?Westphalie. Dans le même temps, il s'agit d'une procédure d'approbation efficace qui a pris moins d'un an. Cela prouve que notre politique d'élimination des obstacles administratifs ? que nous appelons « déchaînement » ? fonctionne et améliore les conditions de travail de l'industrie locale. Les réussites du secteur de la chimie ont également des effets positifs sur de nombreux autres secteurs de l'économie », ajoute-t-il.

En ce qui concerne le rôle du groupe Messer dans le projet (sa première usine d'hydrogène construite et installée en Allemagne), le PDG Stefan Messer a déclaré : « L'Allemagne doit continuer à renforcer son leadership dans la recherche et le développement et à rester concentrée sur les objectifs de la politique climatique des accords de Paris sur le climat. La production stratégique et écologique ainsi que l'application de l'hydrogène sont mises en commun », ajoute-t-il.

Rain Carbon Inc. est une société internationale leader, verticalement intégrée, de fabrication de produits à base de carbone et de matériaux avancés, qui constituent des matières premières essentielles pour les besoins de la vie quotidienne. Nous travaillons dans deux secteurs d'activité : le carbone et les matériaux avancés. Notre secteur d'activité du carbone a pour mission de convertir les sous-produits de raffinage du pétrole et de la production d'acier en des produits à base de carbone à haute valeur ajoutée, qui sont essentiels pour les secteurs internationaux de l'aluminium, les systèmes d'électrodes en graphite, le noir de carbone, la préservation du bois, le dioxyde de titane, les matériaux réfractaires et bien plus encore. Notre secteur d'activité des matériaux avancés élargit la chaîne de valeur de notre traitement du carbone en transformant en aval et de manière innovante une partie de notre production de carbone et d'autres matières premières en des produits de haute qualité, respectueux de l'environnement et des produits de matériaux avancés, qui constituent des matières premières essentielles pour les industries mondiales de produits chimiques de spécialité, de revêtements, de la construction, de l'automobile, du pétrole et bien plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.raincarbon.com.

